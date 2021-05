La Niña, un fenomen care are loc o dată la câțiva ani, explică vremea rece din mai

La Niña, un fenomen care are loc o dată la câțiva ani, explică vremea rece din luna mai a acestui an. Curenți de aer care vin din Arctica formează mai târziu cicloane în oceanele Pacific și Atlantic, iar acestea traversează continentul european, inclusiv teritoriul Republicii Moldova.



Contactat de IPN, Ghenadii Roșca, șeful Direcției prognoze meteo din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a precizat că fenomenul La Niña are loc în medie o dată la trei ani, iar ultima dată acest fenomen s-a făcut simțit în Republica Moldova în anul 2017.



„Teritoriul Republicii Moldova este traversat de mai multe cicloane care vin dinspre Oceanul Atlantic, cu deplasare spre continentul european. Odată ce aceste cicloane traversează teritoriul Republicii Moldova, crește nebulozitatea, avem precipitații, cu descărcări electrice, pe alocuri cu grindină, iar temperatura aerului scade”, a explicat specialistul.



Per general, valorile termice ale aerului din luna mai sunt în limitele normei pentru această perioadă sau ușor mai joase. „În ultimii trei ani, primăvara se înregistrau temperaturi cu 2-3 grade mai mari decât norma pentru această perioadă, pentru că aveam așa-numitul fenomen El Niño. Teritoriul Republicii Moldova era traversat în special de fronturi atmosferice care veneau din Africa de Nord. Puținele cicloane de aer care se formau în Oceanul Atlantic traversau doar nordul continentului european și nu ajungeau în Republica Moldova”, a menționat șeful Direcției prognoze meteo din cadrul SHS.



Până la sfârșitul lunii mai, vor fi temperaturi de până la 25 de grade, în limita normei pentru această perioadă a anului sau puțin scăzute față de normă. De asemenea, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de ploi pe întregul teritoriu al țării. Conform meteorologilor, avertizarea este valabilă pe parcursul zilei de astăzi, 17 mai.



„În iunie vom avea temperaturi ale aerului și de 30 de grade Celsius, dar zilele cu astfel de valori termice nu vor predomina, în comparație cu ultimii doi ani. Iunie este și luna cu cele mai multe precipitații, respectiv, în prima lună a verii se așteaptă instabilitate atmosferică, ploi cu descărcări electrice, dar și grindină. Vreme caniculară se prognozează pentru iulie și august, când vom avea valori termice de 30 de grade și mai mult, iar în unele zile temperaturile ar putea trece de limita normală pentru această perioadă a anului”, a specificat Ghenadii Roșca.