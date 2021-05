Cum vor să-şi redeschidă turismul pentru străini Grecia, Italia, Spania şi Franţa? A venit vremea să vă rezervaţi vacanţele în Italia, spune Mario Draghi, premierul italian.



Grecia şi-a redeschis plajele la începutul acestei luni, în condiţiile în care ţara îşi relaxează restricţiile pentru a se pregăti de revenirea turiştilor străini, scrie Reuters.



Turismul reprezintă aproximativ o cincime din economia şi locurile de muncă din Grecia, iar, după cel mai slab an din istorie pentru industrie în 2020, ţara nu-şi permite o altă vară pierdută.



Restricţiile de călătorie pentru vizitatorii străini vaccinaţi vor fi ridicate începând cu 15 mai.



Premierul grec Kiriakos Mit­sotakis a arătat că o combinaţie între testarea pe scară largă, vacci­nare şi faptul că multe activităţi vor avea loc în aer liber le-a dat autorităţilor ţării încredere că vizitele turiştilor vor fi sigure.



Italia, pregătită să primească din nou turişti străini



Italia, care se bazează pe revenirea turismului pentru a ieşi dintr-o recesiune profundă, a anunţat că este pregătită să primească din nou turişti străini, potrivit RFI.



„A venit vremea să vă rezervaţi vacanţele în Italia“, a declarat premierul Mario Draghi.



De la mijlocul acestei luni, turiştii care s-au vaccinat cu un vaccin aprobat în UE s-au recuperat de pe urma bolii sau au fost testaţi negativ cu 48 de ore înainte de a călători vor putea intra în Italia fără restricţii.



Sectorul italian de turism, care a reprezentat 14% înainte de pan­de­mie, a înregistrat pierderi totale de 120,6 miliarde de euro în 2020, notează The Guardian.



Și Spania și Franța, pregătite să primească turiști străini



Spania ţinteşte 45 milioane de turişti străini în 2021, puţin peste jumătate din numărul de vizitatori primiţi în 2019, înainte de debutul crizei sanitare, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Ţara mizează pe paşaportul de vaccinare european care ar urma să fie lansat la mijlocul lunii iunie.



„Spania este pregătită să se redeschidă foarte curând pentru lumea întreagă“, a anunţat ministrul spaniol al turismului Reyes Maroto cu ocazia lansării campaniei de promovare turistică a ţării pentru această vară.



Campania vizează în primul rând turiştii europeni, în special pe cei britanicii, care reprezentau înaintea pandemiei cel mai numeros grup de vizitatori străini din Spania. Franţa şi Germania se numără la rândul lor printre ţările vizate.



În 2020, numărul turiştilor străini din Spania s-a prăbuşit cu 77% anual în condiţiile în care economia ţării de­pinde masiv de industria călătoriilor.



Şi Franţa s-a alăturat cursei pentru atragerea de turişti străini după un an de lockdownuri naţionale şi restricţii de călătorie, lansând o campanie de ordinul milioanelor de euro avându-i drept ţintă în principal pe europeni, relatează RFI.



Campania #ExploreFrance care promovează stilul de viaţă al ţării a fost lansată pe 10 pieţe europene: Austria, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Germania, Italia, Olanda, Spania, Suedia şi Elveţia.



Preşedintele francez Emmanuel Macron a avansat 9 iunie ca dată posibilă pentru revenirea turiştilor din afara UE.