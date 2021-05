Ce spun astrele azi, 17 mai

Berbec

Ai sanse deosebite de a discuta amiabil cu membrii familiei si de a petrece momente de vis alaturi de acestia. Datorita faptului ca in ultima vreme ai fost foarte preocupat cu indatoririle profesionale se pare ca ai neglijat, atât treburile gospodaresti, cât si nevoile celor dragi. Mobilizează-te corespunzator si ocupă-te mai mult de latura familiala a vietii. Te vei bucura de bucuria si mulțumirile celor dragi.



Taur

Este o zi minunata pentru șuete cu prietenii, cu neamurile apropiate, dar si pentru a călători de placere in locuri dragi. Totusi, dispozitia ta sufleteasca este schimbătoare, astfel incat, relationarea cu ceilalti depinde mult de tine. Detașează-te de nelinistile interioare si bucură-te de tot ce te înconjoară. Chiar daca vor apărea ceva neguri in discuții, cu putin efort si bunavointa le vei alunga usor.



Gemeni

Aspectele materiale necesare vietii cotidiene îți vor atrage atentia. Poate fi vorba de cheltuieli neprevăzute pe cadouri, dar exista si varianta ca cineva drag să-ți ceară sprijin bănesc. Fii prudent si chibzuiește-ti atent fiecare ban. Pe de alta parte, cineva din anturajul profesional iti va oferi informatii deosebite legate de câștigurile tale de la locul de muncă.



Rac

Debutul saptamanii iti aduce momente favorabile pentru a-ti alcatui noi planuri de viata si pentru a-ti imbunatati relatiile cu ceilalti. Renunta la idei, conceptii sau persoane care ti-au creat până acum neplaceri. Indicat este sa te sfătuiești cu membrii familiei, dar si cu prietenii apropiati care s-au dovedit de-a lungul timpului onești si dornici de a fi alaturi de tine in mod sincer. Farmecul tau este irezistibil!



Leu

In tihnă este bine sa te gandesti pe indelete la situatiile si relatiile profesionale in care esti implicat sau planuiesti demult sa te implici. Energia vitala este la cote joase, asa incat evita activitatile care necesita efort fizic si mental. Afectiunile mai vechi se pot accentua. Insa odihna, alimentatia sanatoasa si aerul curat iti sunt suficiente. Bucura-te de compania celor dragi!



Fecioara

Saptamana incepe minunat in compania prietenilor. Se contureaza intalniri si discutii importante, mai ales pe teme socio-profesionale. Chiar vei fi sfatuit de bine in privinta dezvoltarii competentelor profesionale si a implicarii tale in diverse proiecte de anvergura alaturi de oameni deosebiti. Asculta rabdator ce ti se spune si evita luarea deciziilor sub impulsuri momentane.



Balanta

Indiferent in ce companie te vei afla astazi vei fi nevoit sa participi activ la dezbateri si activitati comune cu altii. Pentru ca esti destul de reticent la tot ce vine din parte altora si mai ales iti este dificil sa te implici atat in discutii, cat si in evenimentele ivite este posibil ca persoanele din anturajul tau sa-si schimbe părerea despre tine. Insa, ceilalti chiar vor să le fii alături și să se bucure de farmecul tau.



Scorpion

Ziua este favorabila preocupărilor intelectuale si discutiilor filozofice. Incet, dar sigur iti schimbi sistemul valorilor morale si spirituale dupa care te-ai ghidat pana acum. Minunat este ca ai de-a face cu oameni eruditi, de la care ai ce sa inveti si care te ajuta sa vezi viata si evenimentele ei, intr-o alte lumina. Fii deschis sufleteste si informeaza-te cat mai mult, dar de la surse de buna calitate.



Sagetator

In plan profesional apar tot soiul de situatii inedite, care presupun asumarea unor responsabilitati majore. Insa, imediat cum apare o astfel de situatie se vorbeste si de plata aferenta. De aceea, astazi te gandesti mai intai la castigurile pe care le poti obtine din orice efort depus in campul muncii. Pe de alta parte ai idei bune pentru planuri de investitii pe termen lung. Dar sa ai in vedere si achitarea facturilor curente.



Capricorn

Evenimentele zilei te vor implica in relatii cu ceilalti. Sunt posibile divergente de opinie, de crez, dar sunt momente pasagere. Pe de alta parte, ar fi bine daca ai reusi sa privesti obiectiv, atat la relatia cu partenerul de viata, cat si la relatiile cu partenerii profesionali. Vei oberva ca unii iti sunt loiali, te respecta si te sprijina neconditionat. Altii, insa, au interese personale ascunse si profita de pe urma generozitatii si puterii tale.



Varsator

Se pare ca ti-ai propus sa rezolvi astazi toate treburile restante, atat acasa, cat si la serviciu. Este adevarat ca ai multe de facut, insa sporul si energia ta vitală lasă de dorit. Selectează prioritatile si tempereaza-ti elanul de a munci peste masura. Problemele de sănătate mai vechi se pot accentua. Chiar ai nevoie de odihnă, liniște și dietă corespunzătoare.



Pesti

Este rost de discutii importante cu persoana iubita si copiii. Pe langa activitatile distractive plănuite mai demult alaturi de cei dragi, astazi poti afla lucruri interesante atat despre relatia ta cu aceste persoane, cat si despre așteptările lor vizavi de tine. Vorbeste liber, sincer, spune-ti păsurile si asculta atent ce iti spun interlocutorii tai. Spre seara, revarsă-ți veselia și buna dispozitie in anturajul apropiat.