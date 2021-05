Prințul Charles vrea să deschidă palatele britanice pentru turiști și vizitatori, când va deveni Regele Marii Britanii

Prințul Charles intenționează să deschidă publicului palatele regale și să permită un acces mai larg vizitatorilor și turiștilor, după ce va deveni Regele Marii Britanii și Irlandei de Nord, relatează The Guardian.



Conform informațiilor din presa britanică, Prințul de Wales vrea ca Palatul Buckingham, Clarence House, Castelul Windsor, Sandringham și Castelul Balmoral să fie transformate din spații private în spații publice.



Moștenitorul tronului ar vrea ca aceste spații să fie deschise vizitatorilor și turiștilor pentru perioade lungi din an. Conform informațiilor din presa de la Londra, Charles discută planurile sale și cu fiul său, prințul William și cu ceilalți membri ai Casei Regale.



În aprilie, cererea crescută a publicului pentru bilete la picnic pe pajiștea Palatului Buckingham a dus la sistarea temporară a rezervărilor – mii de oameni s-au logat pe site-ul care organizează tururile, în speranța că pot obține un bilet.



Deschiderea expoziției de vară la Palatul Buckingham a fost, de asemenea, oprită în această vară din cauza pandemiei de coronavirus, este al doilea an în care ea este anulată.



Tururile „auto-ghidate” vor fi disponibile între iulie și septembrie și dau ocazia oamenilor să se plimbe pe domeniul privat al Reginei, pe o suprafață de 16 hectare. Priveliștea datează din anii ’20 ai secolului al XIX-lea, când regele George al IV-lea a transformat Buckingham în Palat, iar zona a devenit acum casa unui divers habitat – cu peste 1.000 de tipuri de copaci și 320 de tipuri de flori și plante sălbatice.