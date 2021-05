Un cuplu din Slobozia Mare a transformat pasiunea pentru cai într-o afacere de succes

La 160 de kilometri distanţă de capitală, parcurgând un drum de două ore şi jumătate, în satul Slobozia Mare, raionul Cahul, descoperi un loc feeric, în care te poţi plimba cu caii şi să petreci timpul în natură departe de aglomeraţia din oraş. Şi asta datorită unei familiei tinere care a revenit acasă după ani buni de muncă în străinătate. Soţii Lorina şi Artur Neagu, din pasiunea pentru hipism, au creat un centru de echitaţie, unde doritorii au posibilitatea să facă o plimbare pe cai pe malul Lacului Beleu - edenul peştilor, păsărilor şi al plantelor acvatice, transmite Mesager.







Artur Neagu s-a născut şi a copilărit în satul Slobozia Mare din raionul Cahul. Fiind de mic înconjurat de cai, odată cu înaintarea în vârstă, bărbatul a început să-şi dezvolte pasiunea pentru aceste animale nobile, care pentru o perioadă a fost dată uitării.



„Pasiunea pentru cai o am de mic copil, am moştenit-o cred că de când eram ca fiul meu. Tatăl meu mereu a avut cai şi am crescut printre ei până la 18 ani, până când a trebuit să plec de acasă. După asta am întrerupt, să zic aşa, activitatea mea cu caii, am trecut la cai putere, la motoare, la maşini. Şi după, am revenit iar la cai”, povesteşte Artur Neagu.



Starea de pandemie instituită în ţările europene, a convins tânăra familie să revină la baştină, după mulţi ani petrecuţi peste hotare. Iar pentru a petrece frumos timpul în familie, Artur organiza soţiei sale plimbări cu caii în natură. Aşa a şi pornit aventura.



„Nu am pornit cu ideea să facem o afacere ori să facem un business. Ideea a fost că vin de unde vin, din drumuri, de unde plec în străinătate, să vin acasă să mă plimb cu calul, să mă relaxez. Şi aşa am unit pasiunea la mai mulţi băieţi şi am făcut. Plecăm mai mulţi cu 4-5 cai. Plecăm pentru toată ziua, după aia venim facem o mâncare, un miel, un peşte prăjit şi aşa trece weekendul”, spune antreprenorul.



O simplă pasiune pe care o avea Artur faţă de cai a devenit o afacere şi acum tânărul se pregăteşte de sezonul turistic.



„Lumea a început să aprecieze chestia asta cu caii şi au zis că vor şi ei să se plimbe. Prietenii, prietenii la prieteni şi aşa, să zicem, gluma sa îngroşat. Acum ce să facem, trebuie să ne pregătim şi din punct de vedere turistic, pentru asta ne permite să mai amortizăm din cheltuielile pe care le avem”, menţionează Artur Neagu.



Soţii doresc să ofere atât adulţilor, cât şi copiilor o cale de reîntoarcere la un ritm de viaţă mai apropiat de cel al naturii, un spaţiu în care agitaţia şi neliniştea să fie înlocuite cu emoţii pozitive şi încredere în sine şi în viitor.