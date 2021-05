Ce spun astrele azi, 16 mai

Berbec

Este posibil sa va confruntati cu o problema in grupul de prieteni, cel mai probabil ca rezultat al unui zvon; chiar daca doriti sa salvati relatiile, acest lucru nu este mereu o posibilitate. Daca nu aveti inca un loc de munca, s-ar putea sa se iveasca in curand o posibilitate pentru un job, insa acesta va presupune un numar de sacrificii; nu va fi, nicidecum, asa cum v-ati fi asteptat. Nu va bazati pe faptul ca sunteti intr-o relatie, deoarece s-ar putea sa realizati ca va complaceti intr-o rutina. O perioada foarte buna pentru cei care practica un sport, deoarece veti putea evita anumite probleme ale articulatiilor si oaselor.



Taur

Desi nu duceti lipsa de noroc in ceea ce faceti, va trebui sa fiti mai prudenti din punct de vedere financiar. Veti fi predispusi unor cheltuieli care nu sunt neaparat necesare si care ar putea distruge echilibrul la care ati lucrat pana acum. In schimb, nu stati prea mult pe ganduri daca va doriti o schimbare in viata personala. Daca nu sunteti intr-o relatie, este perioada perfecta pentru a iesi din rutina si pentru a cunoaste pe cineva nou. Veti avea parte de succes la locul de munca, insa nu este cazul sa va culcati pe-o ureche. In familie, s-ar putea sa planuiti o iesire in afara orasului, insa alegerea destinatiei ar putea starni un mic conflict.



Gemeni

Este recomandabil sa aveti mai multa incredere in instinctele voastre, in special atunci cand vine vorba de cei dragi. Astfel, veti fi mai atenti cu nevoile lor si veti ramane in continuare prieteni de incredere. Desi dati dovada de multa ambitie la locul de munca, uneori este nevoie si de un pic de creativitate; daca ramaneti in continuare pesimisti, contributia voastra la proiecte va avea de suferit. Nu va asteptati la o schimbare in viata de cuplu daca nu depuneti un efort; din fericire, veti avea astazi nenumarate optiuni. S-ar putea chiar ca partenerul sa propuna o iesire undeva, in natura, intr-un loc pe care amandoi il agreati.



Rac

Daca aveti retineri in ceea ce priveste inceputul unei noi relatii, s-ar putea sa puneti capat, fara sa vreti, uneia care abia se infiripeaza in viata voastra; incercati sa va bucurati de noile oportunitati ce vi se arata si sa fiti sinceri atunci cand ceva va supara. Nu folositi utilaje grele fara sa fiti si mai prudenti in aceasta perioada; veti fi predispusi unor accidente. S-ar putea ca cineva din grupul de prieteni sa va puna la incercare rabdarea si toleranta, insa este la alegerea voastra daca ii veti reprosa acest lucru. In schimb, familia va fi un sprijin excelent astazi, dar nu numai; din acest punct de vedere, se anunta o perioada armonioasa.



Leu

S-ar putea sa renuntati la prudenta si sa va aruncati asupra unei investitii care ar putea sa afecteze echilibrul din viata voastra; nu veti avea de suferit doar financiar, ci si pe plan personal, mai ales daca luati decizia de capul vostru, fara sa va consultati si partenerii de relatie. In astfel de momente, nu uitati ca mandria este singurul lucru care va indeparteaza de cei dragi, care v-ar primi cu bratele deschise si cu un sfat bun. Daca aveti mult de lucru cu documente, incercati sa fiti mai organizati. Grijile din viata de zi cu zi ar putea sa va distraga atentia si sa duca astfel la materiale lipsa. Nu este de ajuns sa va relaxati cu un film seara sau o carte buna; incercati si niste miscari de yoga.



Fecioara

S-ar putea ca o situatie din trecut sa se repete, insa de data aceasta veti sti exact cum sa actionati; este foarte bine ca ati invatat din lectiile pe care viata vi le-a oferit la un moment dat. Daca va supara oasele, este posibil sa suferiti de un deficit de calciu; nu stati prea mult pe ganduri si ocupati-va de aceasta problema din timp. Va veti bucura de armonie in familie, deoarece ii puteti ajuta pe ceilalti in a lua deciziile potrivite si veti fi admirati pentru sfaturile bune pe care le dati. Daca ati observat o atitudine ciudata din partea unui prieten, s-ar putea ca acesta sa fie deranjat de un comentariu pe care l-ati facut fara stiinta. Cel mai bine este sa il intrebati direct.



Balanta

Deoarece vara se apropie cu pasi repezi, nu uitati ca protectia solara este foarte importanta; pielea va fi mai sensibila decat de obicei, de aceea vor fi nevoie de mijloace suplimentare de protectie. Relatii bune cu rudele apropiate, dar nu si in viata de cuplu. S-ar putea ca partenerul sa pomeneasca un conflict vechi din cauza unor imprejurari asemanatoare, insa este foarte important sa ramaneti calmi; daca raspundeti prin a pune paie pe foc, relatia va avea de suferit. Copiii vor fi un motiv de bucurie, deoarece se vor apropia de voi printr-un hobby care vi se potriveste si voua. Aveti grija atunci cand consumati alimente care au fost inghetate!



Scorpion

Desi aveti aptitudinele necesare pentru a conduce un proiect important la locul de munca, nu ajungeti la aroganta, deoarece acest lucru va fi criticat si de colegi, dar si de superiori. Ar fi indicat sa nu asteptati ca cei din familie sa isi schimbe opiniile; evitati discutiile in contradictoriu si nu raspundeti la provocari. Se anunta o perioada plina de romantism, pe parcursul careia partenerul va fi pus pe primul plan. Daca nu sunteti intr-o relatie, acest lucru s-ar putea schimba aproape peste noapte. Va veti bucura de aceasta pasiune si in proiectele personale, in special daca ati decis sa va explorati latura creativa.



Sagetator

Desi riscati mai mult decat de obicei, veti observa ca aveti parte de un noroc neobisnuit in ultima vreme. Acest lucru nu poate dura la nesfarsit, trebuie sa fiti constienti de asta; asa ca limitati-va la schimbari mici si nu investiti in nimic de lunga durata. Nu credeti orice auziti in familie daca nu stiti si sursele acestora, deoarece va veti declansa singuri o stare de anxietate. S-ar putea sa fiti nevoiti sa faceti o alegere dificila in grupul de prieteni, in urma unui conflict serios; nu uitati ca nu sunteti singuri in aceasta situatie. Copiii ar putea fi un motiv de ingrijorare, insa cel mai probabil este vorba de o problema usor de remediat.



Capricorn

Va veti bucura de o doza de romantism in viata voastra, in special daca relatia vi s-a parut monotona in ultima vreme. Relatia cu un prieten apropiat va avea de suferit din cauza unei minciuni, care iese neasteptat la iveala, insa aceasta nu va fi destul de serioasa incat sa duca la sfarsitul prieteniei; priviti-o ca pe o lectie pentru viitor. Se anunta o situatie in care veti descoperi un talent ascuns; desi modestia este o calitate de apreciat, folositi-va de aceasta oportunitate pentru a impresiona un superior. Veti fi predispusi la dureri de incheieturi, in special la maini; s-ar putea sa fie semne de reumatism.



Varsator

S-ar putea ca cineva sa va dea o veste foarte buna la locul de munca, insa incercati sa pastrati secretul in aceasta perioada; altfel, riscati sa atrageti atentia unor persoane care isi doresc succesul vostru. Veti petrece mai mult timp alaturi de cei dragi, iar acest lucru va contribui la o stare de spirit foarte buna. Nu va faceti griji daca aveti simptome minore, precum oboseala sau o durere de cap mai insistenta; actionati doar atunci cand este necesar. In sfarsit veti avea oportunitatea sa petreceti timpul liber departe de oras, alaturi de partener; fiti creativi si impresionati, alegand ceva deosebit, care sa produca emotie.



Pesti

Probleme cu insomniile in aceasta perioada, cel mai probabil in urma stresului de la locul de munca; unele chestiuni vi se par chiar mai grele decat v-ati fi imaginat. S-ar putea sa simtiti chiar ca nu va potriviti in actualul rol, insa este vorba de lipsa de incredere si nu lipsa de aptitudini. Daca cereti un sfat de la o ruda si nu vi se spune ceea ce doriti sa auziti, este posibil ca deja sa stiti ce este mai bine pentru voi. Veti fi foarte fericiti in relatia cu prietenii, care stiu exact de ce aveti nevoie atunci cand sunteti presati de grijile zilnice. Aveti grija atunci cand cumparati obiecte pentru casa si apelati la ajutorul unui profesionist.