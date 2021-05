Cadavrul minorei de 12 ani, căzută în Nistru în luna februarie, găsit

Cadavrul minorei de 12 ani din localitatea Speia, raionul Anenii Noi, care s-a prăbuşit sub gheaţa râului Nistru în luna februarie, curent, a fost găsit în seara zilei de ieri. Potrivit Poliţiei Republicii Moldova, cadavrul fetei ar fi fost găsit de un bărbat în vârstă de 37 de ani, locuitor al satului Teliţa Nouă, Anenii Noi.



„Astăzi, în jurul orei 17:35 poliţia din Anenii Noi a fost sesizată de un bărbat de 37 de ani, locuitor al satului Teliţa Nouă din raionul Anenii Noi, care a comunicat că, în timp ce se afla pe malul râului Nistru, a depistat cadavrul unei persoane în stare avansată de putrefacţie. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au stabilit identitatea persoanei decedate, aceasta fiind fetiţa de 12 ani din localitatea Speia, care a căzut sub gheaţă în luna februarie, curent”, se arată în comunicatul emis de Poliţie.



Amintim că la 24 februarie, o fetiţă de 12 ani din localitatea Speia, raionul Anenii Noi a căzut sub gheaţa subţire a râului Nistru, unde mersese împreună cu alţi copii.