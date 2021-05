Poți să îți recapeți energia și fără cafeină. Îți mărturisesc din propria experiență.



Ai trait si tu acest scenariu, macar o data? Vizualizeaza: te trezesti dis-de-dimineata cu energia la maximum, dupa un somn odihnitor. Ai parte de o dimineata extrem de productiva, iei pranzul si esti gata sa incepi a doua parte a zilei, cu toate intentiile bune pentru a finaliza task-urile pe care le mai ai de bifat pe lista ta cu TO DO… pana cand, de nicaieri, in jurul orei 15.00, sau chiar la 15.00 fix (mi se intampla adesea, ca un ceas elevetian), te loveste din plin o stare de moleseala si, odata cu ea, incapacitatea de a mai face ceva eficient.



Deodata ai o stare de somnolenta, energia a disparut si nu stii de unde sa o recuperezi.



Acum, sa fim sincere, tot ce vrei este sa te intinzi pe o canapea confortabila si sa tragi un pui de somn ca atunci cand erai mica.

Daca ai fi stiut atunci cat de mult iti vei dori la un moment dat sa poti avea luxul de a dormi la pranz, nu-i asa?



Pentru ca viata de adult are avantajele ei, dar si preturile pe care ti le cere, nu poti sa inchizi laptopul nici macar pentru o jumatate de ora, asa ca, iti cumperi sau, daca lucrezi de acasa, iti pregatesti o ceasca mare cu cafea. In ultima vreme, eu am ajuns sa beau cafea mai des decat apa. Pur si simplu, din cand in cand ma trezesc in fata aragazului preparandu-mi automat cafeaua mea turceasca la ibric.



Bineinteles ca pretul pe care il platesc pentru energia pe care o am toata ziua fals turata la maximum este ca noptile mele au devenit din ce in ce mai agitate sau chiar albe.



Iar punctul culminant a fost cand, intrebandu-mi medicul de familie ce as putea face ca sa nu mai am dureri de cap si ameteli imediat cum pun capul pe perna, acesta mi-a spus, firesc si relaxat: „Sa stiti ca aici, la noi la clinica, avem si un psihiatru foarte bun.” I-am spus, cu tot respectul fata de psihiatri si munca lor, ca as vrea sa aman cat mai mult aceasta posibila intalnire, am ras amandoi si m-am intors acasa motivata sa caut cateva modalitati de a-mi stimula energia, macar o parte din zi, fara cafeina.



Asa am descoperit urmatoarele modalitati pe care le impartasesc si cu tine, cu speranta ca te vor ajuta daca ai nevoie:



Pauzele mici si dese, cheia redobandirii energiei



Imediat cum moleseala iti acapareaza corpul si mintea, ia o pauza de cateva minute, timp in care poti sa urmaresti un video amuzant, fie ca este el pe Tik Tok, Youtube sau Instagram. Sau, pur si simplu, citeste ceva ce iti face placere. Te vei simti imediat mai energizata si mai motivata.



Studiile arata ca atunci cand razi, ritmul cardiac creste si odata cu el si nivelul de energie.



Plimba-te!



Cand simti ca ti se inchid ochii, inchide totusi laptopul si iesi afara pentru o scurta plimbare. Nu trebuie sa dureze mai mult de 10-15 minute — sunt suficiente cat sa ii oferi energiei in stare latenta boost-ul de care are nevoie. Cercetatorii au descoperit inca din 2017 ca o plimbare scurta imbunatateste calitatea somnului si chiar ii ajuta pe oameni sa scape de insomnii.



Un mic-dejun mare si un pranz mic



Ca sa ai energie pentru intreaga zi, gandeste-ti mic-dejunul asa incat sa aiba multe proteine si putini carbohidrati. Iar la pranz, indiferent ce alegi, ai grija sa fie in cantitati mici, cam cum mananca francezii la fiecare masa din zi.



Oricat de mult iubesti clatitele, trebuie sa stii ca un mic-dejun bogat in carbohidrati simpli poate duce la cresterea zaharului din sange si la scaderea energiei pe termen lung. Lasa-le pe weekend, cand poti dormi oricand vrei.



La pranz alege alimente energizante, cum ar fi oua, nuci, fasole, in portii mici.



Mirosul care te energizeaza



La asta nu m-as fi gandit pana sa citesc negru pe alb: doar daca tii langa tine un bol cu lamai sau portocale proaspete, iti vei imbunatati starea de spirit. Doar mirosul pe care il inhalezi creste performanta cognitiva si anima starea de spirit.



Pe langa aceste modalitati, iti mai poti gasi propriile mici ritualuri, in functie de ce ti se potriveste, de la cateva minute de yoga sau meditatie, un playlist cu muzica preferata, consum constant de apa, privitul pe fereastra, aplicarea la incheieturi a uleiului esential de menta sau chiar… a mesteca guma. Ce? Da, oricat de ciudat ar suna, a mesteca guma creste nivelul de energie din organism, si nu o spun la intamplare, este demonstrat stiintific. Cu un mic disclaimer, doar pentru cei care nu au probleme cu stomacul, altfel poate face si mai rau.



Ceea ce, insa, trebuie sa iti amintesti (te va absolvi si de vina ce apare instantaneu odata cu starea de somnolenta) este ca nu exista realmente o modalitate de a evita complet epuizarea de la pranz. Practic, te impotrivesti ciclului natural de somn al corpului tau. El stie mai bine decat tine cand ai nevoie de somn, cu asta nu te poti lupta. In schimb, il poti ajuta sa ii fie mai usor, ca un bun tovaras de drum.