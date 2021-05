Ce se va întâmpla cu BAC-ul dacă va crește numărul cazurilor de COVID-19? Ministerul Educații oferă detalii

Ministerul Educației oferă detalii noi despre susținerea examenelor de bacalaureat din acest an. Conform autorităților, la BAC, în anul școlar 2020-2021, sunt înscriși 16 773 de candidați, iar din cauza pandemiei în procesul de organizare și desfășurare a examenului au fost adăugate elemente noi.



Elementele de noutate în organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, sesiunea 2021 le găsiți mai jos.



1. Candidații susțin examenul în centrele de bacalaureat dotate cu monitorizare video, numărul cărora a fost majorat față de anul precedent de la 88 la 93. Susținerea examenului național de bacalaureat este unul sigur, și cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul Covid-19. Numărul de candidați într-un centrul variază de la 6 candidați la 297 de candidați. În mun. Chișinău vor fi doar 2 centre de bacalaureat unde vor susține examenul mai mult de 300 de candidați.



2. Evaluarea lucrărilor și a contestațiilor se efectuează în Centrele Republicane de Evaluare și Centrul Republican de Examinare a Contestațiilor, care vor fi mai multe în acest an. Numărul centrelor republicane de evaluare se mărește de la 2 la 4 iar numărul centrelor de contestare de la 1 la 2;



3. În cadrul Comisiilor Republicane de Evaluare vor participa circa 600 de profesori evaluatori.



Dacă în sesiunile anterioare în cadrul celor două Centre Republicane de Evaluare, profesorii erau repartizați în două centre a câte 250-300 de profesori, atunci în acest an vom avea 4 centre de evaluare, iar numărul profesorilor evaluatori în fiecare din aceste centre va fi de cca 125-150 de persoane, astfel diminuând substanțial numărul cadrelor didactice implicate în verificarea testelor în același centru de evaluare.



4. În cadrul evaluărilor naționale, se vor întreprinde toate măsurile de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul Covid-19. Acțiunile întreprinse prevăd ca:

# Numărul de elevi într-o sală nu va fi mai mare decât capacitatea acesteia, prin asigurarea că fiecare elev ocupă un loc în bancă la o distanță de nu mai puțin de 1 metru față de ceilalți;

# În fiecare instituție de învățământ va fi asigurată: efectuarea termometriei , dezinfectarea şi curăţarea spaţiilor, sălilor de clasă, băncilor, scaunelor, aerisirea sălilor de clasă atât înainte, cât și după finalizarea probelor. Totodată, la intrarea în instituția de învățământ și la intrarea în sălile de clasă vor fi plasate soluții dezinfectante;

# Purtarea măştilor faciale de protecţie este obligatorie pentru toți participanții la evaluările naționale.



În cazul în care se atestă o situație epidemiologică gravă și numărul de cazuri COVID 19 va fi în creștere MECC examinează și scenarii ce presupun deplasarea perioadei de desfășurare a examenului național de bacalaureat. Perioada poate fi deplasată cu 10-20 de zile cu încadrarea în termenele de admitere în instituțiile de învățământ superior din țară și cele de peste hotare.



„E de menționat că, vom propune și alte scenarii mixte, în cazul în care perioada de desfășurare a examenului de bacalaureat nu va putea fi deplasată”, se arată în comunicatul emis de minister.



Examenul național de bacalaureat se va desfășura în acest an în perioada 4-22 iunie.



