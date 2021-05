Ce spun astrele azi, 12 mai

Berbec

Esti intr-un moment de decizie, in ce priveste folosirea calitatilor si experientei, in modul cel mai eficient cu putinta. Altfel spus, e timpul sa te uiti inapoi, sa iti amintesti care-ti este potentialul, ce abilitati ai dezvoltat in timp. Apoi, in cunostinta de cauza, poti lua niste decizii pe termen lung, care sa-ti schimbe in bine statutul material, asumandu-ti si eventualele pierderi pe termen scurt.



Taur

In cazul tau, schimbarile incep cu tine, cu personalitatea ta. Evenimentele si revelatiile din ultimele saptamani se cristalizeaza acum in claritate si alegeri ferme. Realizezi ca e nevoie sa renunti la ceva, la o parte din tine, poate la un fel de a fi si a trai, pentru a merge mai departe, altfel, cu mai multa putere, pe un drum indicat de intuitie.



Gemeni

E timpul sa dai drumul gandurilor pesimiste si sa privesti spre trecut doar cu scopul de a invata din el si nu pentru a te ascunde in spatele lui. Aceste zile sunt un prilej excelent de vindecare, atat emotionala cat si fizica, prin smerenie, iertare, apropiere de sufletul tau, intarire a relatiei cu Dumnezeu. E posibil ca, in urma acestui proces purificator, sa-ti apara idei si solutii noi, care sa te aseze pe un nou drum, inclusiv profesional.



Rac

Daca un drum se blocheaza, accepta situatia asa cum este si asteapta sa vezi unul nou, intrucat acela este potrivit pentru tine, acum. Este si un moment de invatare din experiente si relatii vechi, din etapele parcurse pana acum. E posibil sa ti se deschida noi orizonturi, sa apara noi sustinatori in drumul tau, sa fii chemat la rampa, ca urmare a experientei, talentelor si notorietatii tale.



Leu

Esti intr-un proces de schimbare si reorientare in profesie si cariera. Chiar daca inca nu ti-e clar cum arata noul drum sau inca te temi sa-l accepti, adevarul este ca ceva sta sa plece si altceva nou se apropie. Nu e nevoie decat sa ai rabdare, sa te asculti, sa imbratisezi experientele noi, sa fii atent la ce ti se propune sau ti se reveleaza.



Fecioara

In aceste zile, dorintele, planurile si obiectivele tale capata noi nuante si forme. Poti realiza ca unele dorinte pur si simplu nu te mai reprezinta si necesita a fi inlocuite cu altele, care corespund nivelului tau de evolutie. Pentru asta, s-ar putea sa te simti inspirat sa incepi un curs de specializare, sa initiezi relatii cu specialisti, ghizi, invatatori, ori sa aprofundezi cercetarea intr-un domeniu care te intereseaza.



Balanta

Zona resurselor puse in comun cu altii, a asocierilor, dar si a transformarii personale se afla acum sub lupa. In aceste zile, probabil se va inchide un capitol din viata ta, intr-unul din domeniile enumerate mai sus, lasand loc altuia nou. Ori se rupe o colaborare, ceea ce inseamna ca ai de reglat conturi si de impartit diverse bunuri si bani, ori se blocheaza o sursa de venit. In orice caz, totul se intampla pentru a face loc unor experiente si binecuvantari noi.



Scorpion

Zona de viata care primeste din plin influentele si vantul schimbarii este cea a relatiilor si parteneriatelor. Te afli intr-un moment de triere, de decizie hotarata. Poate fi vorba despre incheierea unui capitol relational, a unui contract, a unei colaborari. Bilantul facut in ultimele zile, sentimentele si trairile, mesajele venite la tine, se ordoneaza acum si iau forma unor alegeri constructive si benefice. Asculta-ti intuitia, ai curajul sa (-ti) spui adevarul si imbratiseaza noile oportunitati.



Sagetator

Dupa o perioada lunga de incrancenare, in ce priveste derularea unui proiect profesional sau incercarea de a pastra o pozitie sau un loc de munca, a venit momentul sa-ti schimbi perceptia, sa privesti lucrurile dintr-un unghi nou. In aceste zile, poti capata o intelegere mai profunda asupra evenimentelor si parcursului tau de pana acum si, in sfarsit, vezi si solutiile adecvate pentru a parasi un context tensionat.



Capricorn

A venit vremea sa iei o pauza, sa te opresti din a incerca sa mentii o relatie sau un proiect in viata ta, in pofida dificultatilor si piedicilor intampinate. Chiar daca ceva sau cineva va pleca, e o ocazie sa te simti usurat, intrucat se creeaza ceva mai mult spatiu pentru creativitate, inspiratie si relaxare. Ai nevoie de acest ragaz, ca de aer, asa ca primeste-l, binecuvanteaza-l si ai incredere ca totul este pentru binele tau.



Varsator

Atentie la nevoile sufletului tau. Asa s-ar traduce mesajul subtil al contextului astral in care ne aflam. Pentru tine, aceasta zi poate fi resimtita ca o frana, care te forteaza sa te opresti putin din tot ce ai initiat, profesional sau in alte directii. E timpul tau cu tine, ragazul de care ai nevoie pentru a-ti ostoi setea de liniste si armonie, dar si pentru a-ti ingriji eventualele rani provocate de ultimele evenimente.



Pesti

Pentru tine este un moment de ragaz, atat de necesar pentru a pune cap la cap informatiile asimilate in ultimele luni, dar si pentru a evalua lucid relatiile, anturajul. Acum tot ce ai de facut este sa inlesnesti comunicarea cu cei din jur, sa fii receptiv, atent. Multe adevaruri ti se vor revela si multe intentii ale celorlalti iti vor deveni clare.