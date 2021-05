În pieţele din Republica Moldova au apărut căpşunele autohtone. Pretul en-gros este de până la 85 de lei iar agricultorii spun că fructele sunt gustoase şi crescute cu grijă. Ei se plâng totuşi că, din cauza pandemiei şi a cantităţilor mari de fructe importate, este greu să-şi vândă marfa.



Igor Railean are 30 de ani şi cultivă capşuri pe o suprafaţă de 7 hectare. De aproape 2 săptămâni vinde fructele în pieţele din Republica Moldova.



IGOR RĂILEAN, antreprenor, satul Egoreni, raionul Soroca: ”Acum primăvara ca primul fruct el e aromat, gustos. Profitul. La căpşuni se merită, dar foarte mult trebuie să depui efort. Trebuie trat la timp, lucrăm cu îngrăşăminte bio mai mult. Am adus albini care au polemizat fructele”.



Igor Răilean spun că din cauza pandemiei a fost pus în faţa multor provocări. Cel mai dificil îi este să-şi vândă marfa.



IGOR RĂILEAN, antreprenor, satul Egoreni, raionul Soroca: ”În primul rând nu lucrează pieţele, magazinele preferă să ieie producţie mai ieftină şi s-o vândă la un preţ mai scump. La noi se importă foarte multe fructe”.



Şi forţa de muncă este greu de găsit iar fermierul caută muncitori în localităţile vecine.



IGOR RĂILEAN, antreprenor, satul Egoreni, raionul Soroca: ”E ţară agrară şi nu văd rentabil cu altceva în Moldova să te ocupi decât cu agricultura. Când lucrezi ceva trebuie să primeşti şi plăcere, în al doilea rând trebuie să ai şi un profit ca să meargă lucrul, să fie interesant”.



Căpşunile autohtone au avantajul că sunt mai proaspete ca cele din import şi au preţul mai mic. Soiurile sunt adaptate condiţiilor din Republica Moldova iar gustul este mai bun.