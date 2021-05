Ce spun astrele azi, 11 mai

Berbec

E important sa fii deschis la orice tip de oportunitati financiare, asadar nu trebuie sa subestimezi pe nimeni si nicio situatie. E cea mai mare greseala pe care ai putea sa o faci. Satisfactiile cele mai mari pot sa se masoare in plan concret, material, financiar. Pune-ti talentele la treaba, arata-ti maiestria in domeniul tau de competenta! Gusturile tale sunt tot mai rafinate, un eufemism pentru a spune ca devii tot mai pretentios.



Taur

Luna Noua se produce chiar in zodia ta. Incetul cu incetul, s-ar putea sa simti ca iesi din zona de ceata si ca vezi mai clar. Poti lua in urmatoarele doua saptamani decizii in deplina cunostinta de cauza, care sa te reprezinte. Te poti comporta la cel mai inalt nivel, la adevarata valoare, poti redescoperi gustul uitat al unor aspecte ale vietii pe care le-ai cam neglijat in utlima vreme. A sosit vremea sa te mobilizezi si sa pui tu conditii altora.



Gemeni

Luna Noua de astazi iti da un ragaz astral. Ai la dispozitie doua saptamani sa te concentrezi pe ceea ce merita cu adevarat, sa pui niste lucruri in ordine in viata ta, sa te aduni, sa constientizezi si sa corectezi niste greseli facute in trecut, sa vindeci niste rani emotionale, sa te impaci cu orice si cu oricine, sa iei totul asa cum vine. Pentru asta, viata sociala s-ar putea sa nu mai fie atat de atractiva, asa ca te vei retrage intr-un spatiu intim pentru a te ocupa de tine si pentru a-ti vedea de treaba.



Rac

Lumea are ceva cu tine. Stai, nu trage concluzii pripite! Nu e niciun rost de victimizare, nu e vorba de vreo agresiune la mijloc. Dimpotriva. Ti se fac propuneri, ti se cere ceva din care ai de castigat, esti implicat in proiecte. Luna Noua deschide un ciclu de doua saptamani in care te poti afirma in anturaj sau in grupul socio-profesional din care faci parte. Esti sustinut de prieteni si de oameni care pot sa contribuie cumva la starea ta de bine si la perspectivele unui viitor apropiat bine conturat.



Leu

Sa fie cumva vorba de o redefinire a statutului tau social? Sa fie vorba de o crestere a brandului personal? Sa fie vorba de o ascensiune profesionala? Probabil, in urmatoarele doua saptamani va fi cate putin din toate. Luna Noua de azi, care se produce in Taur, face ca lucrurile sa se miste poate nu spectaculos, dar constant si intr-o directie precisa. E timpul sa iti redefinesti prioritatile, sa te lamuresti ce vrei sa insemni tu pentru ceilalti si, mai inainte de orice, sa intelegi care ar fi locul pe care vrei sa il ocupi. Pe urma, vei face rost de toate instrumentele necesare.



Fecioara

Un salt in cunoastere si in intelegerea a tot ceea ce exista in viata ta ti se pregateste acum. Luna Noua de azi declanseaza acest proces de crestere interioara prin imbogatirea informatiilor la care ai acces. Ti se deschid usi spre oameni care iti transmit informatii estntiale, te tenteaza cursuri de specializare, seminarii, forme de invatamant. Foarte importanti sunt maestrii, calauzele tale, asa ca lasa-te condus in cautarile tale si nu respinge acest sprijin! Poti dobandi noi perspective care sa te faca sa iti reconsideri aspiratiile.



Balanta

Luna Noua in Taur poate veni pentru tine ca o binecuvantare. Se pregateste terenul pentru ceea ce va ajunge sa fie o constanta in viata ta din luna iunie incolo. Culegi acum roadele parteneriatelor in care esti implicat. Practic, beneficiile majore vin prin intermediul celorlalti. Sansa este de partea ta inclusiv in plan financiar. Nu te astepta insa la venituri spectaculoase obtinute prin munca, ci mai degraba la cadouri, donatii, mosteniri sau la bani obtinuti prin imprumut (esti avantajat sa faci sau sa inchizi un credit, in functie de nevoi).



Scorpion

Daca nici tu nu te asociezi acum cu cine trebuie, atunci cine? Si daca nu acum (adica in aceasta perioada), atunci cand? Luna Noua din Taur iti deschide drumul spre ceilati. Poti intra in relatii benefice din orice punct de vedere, fie ca e vorba de uniune intima, fie de colaborare profesionala. Ai o bila alba la capitolul imagine, justificata de un plus de popularitate. Lumea pe tine te vrea, de tine le place, in tine au incredere. Vei putea sa-ti demonstrezi abilitatea de a evolua in doi sau in echipa.



Sagetator

Starea ta de bine depinde acum exclusiv de modul in care negociezi relatiile de munca. Iar astrele te pun pe un culoar favorabil relansarii tale in cariera. Daca nu ai serviciu, iti poti gasi, daca ai si nu iti place, poti sa-l schimbi, daca totusi nu vrei sa renunti la el, s-ar putea sa te muti pe alta pozitie. Activitatile tale de rutina evolueaza, simti nevoia sa schimbi ceva, asa ca nu sta degeaba! E foarte important sa lasi orgoliul deoparte, sa fii rezervat si modest. Succesul vine acum daca executi, nu daca faci pe seful! In caz contrar, insuccesul e dublat de afectiuni medicale in zona gatului (dureri cervicale, probleme cu amigdalele, cu corzile vocale, cu tiroida etc.).



Capricorn

Daca faci acum un pas nu inapoi, ci in lateral, deci daca te detasezi de griji, de stres si de obligatii, s-ar putea sa ai in fata doua saptamanui spectaculoase. Reteta este simpla: sa faci ceea ce te inspira si ceea ce-ti place. E bine sa acorzi tot mai mult timp vietii tale romantice si copiilor, sa ai tot mai numeroase activitati recreative, sa faci mai multa miscare, sa fii in contract cu natura mai mult timp. E o perioada buna inclusiv pentru ceva de la care, in prudenta ta, de obicei te abtii: speculatiile. Asa ca s-ar putea sa vezi ca, daca risti, nu ai nimic de pierdut. Sansa iti da tarcoale, asa ca nu-ti fie frica de ea!



Varsator

Luna Noua in Taur te provoaca sa faci ordine in relatiile de familie. Ai doua saptamani la dispozitie sa preiei initiativa, sa discuti despre chestiuni mai delicate, sa depasesti situatii din trecut care ti-au adus blocaje. Mediul in care locuiesti, casa, caminul devin acum cartierul tau general. Te concentrezi pe investitii, pe achizitia unor bunuri care-ti fac viata mai frumoasa. De asemenea, simti ca poti munci mai bine si mai eficient acasa. In urmatoarele doua saptamani, tot ce te intereseaza e sa-ti faci un cuib cat mai confortabil.



Pesti

Incepand de azi, vei fi foarte puternic sustinut astral din punct de vedere intelectual. Asa ca orice activitate care presupune comunicare, scris, negociere, vanzare, tranzactie, schimb de informatii si bunuri, convingere, argumentare, este de bun augur. Succesul este stimulat inclusiv in ceea ce priveste examenele. Asimilezi foarte usor informatia si atragi oamenii sau sursele optime pentru a afla exact ceea ce aveai nevoie sa stii. Luna Noua te provoaca sa pui acum la punct si relatia cu fratii, surorile, vecinii si rudele. Noi oameni si cunostinte pot sa apara acum in viata ta. Vezi ce ai de invatat de la fiecare.