Chişinăuienii au luat cu asalt tradiţionalul târg de produse eco

Caşcaval, seminţe, ulei, fructe uscate de tot felul dar şi cosmetice naturale. Aceste şi multe alte produse au putut fi cumpărate în cadrul unui târg organizat în fiecare zi de sâmbătă în capitală. Producătorii autohtonii spun că de-i frig sau de plouă, nu renunţă să vină la iarmaroc, cu atât mai mult că o perioadă îndelungată acesta a fost închis din cauza situaţiei pandemice complicate din ţară, relatează Mesager.







Pe Nicolae Cojocaru l-am întâlnit la târg înconjurat de zeci de cumpărători. Bărbatul spune că mai bine de 2 ani produce ulei din seminţe de in, susan, seminţe de bostan, cânepă dar şi din miez din sâmburii de caise. El spune că produsul este apreciat de cumpărători, iar acest lucru îl motivează să-şi continue activitatea.



„Propunem ulei viu. Ulei viu înseamnă presat manual, presiunea este lentă, aici este tubul de caprolon, nu are contact cu metalul. Dar cel mai important este proaspăt. Iată el se presează aici, acum şi aveţi produs atât de proaspăt. El este „viu” doar în primele 15 - 30 de zile”, menţionează producătorul.



Iar Nadejda Gori a venit la târg din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi. Femeia propune o gamă largă de verdeţuri crescute, spune ea, cu multă dăruire de sine.



„Salată, a rămas spanac, a rămas rucola, coriandru, mentă şi ceapă verde. Suntem cei care promovăm conceptul de agricultură cu suportul comunităţii, adică o agricultură cât de cât planificată. Şi anul acesta suntem foarte norocoşi că facem parte din primul grup care se va planifica la produsele ecologice”, povesteşte Nadejda Gori.



Şi alţi comercianţi oferă o gamă largă de produse eco.



„Noi facem caşcaval, cu tehnologie franceză în Republica Moldova. Este diferit, este de capră şi de vacă, este caşcaval maturat, este specific din caşcaval francez. Noi avem clienţi pentru caşcavalul nostru, este interesant, este gust specific”;



Majoritatea cumpărătorilor cu care am vorbit s-au arătat mulţumiţi de produsele comercializate la târg.



„Ulei de cânepă, pentru un tratament. Eu prima data am venit. E foarte bine, iată am cumpărat pâine. Foarte bună, noi nu am gustat, dar ştiu de la prieteni că e buna”;



„Cumpăr produse naturale. Prune, condimente. Aici totul este natural. Preţurile sunt mărişoare dar cu siguranţă se merită. De mult timp cumpăr aici”;



„Diferite produse naturale. Cel mai des cumpăr ciocolată naturală şi diferite gustări”.



Târgul de produse eco organizat în sectorul Buiucani al capitalei este deschis în fiecare sâmbătă între orele 09:00 şi 13:00.