3 semne ca trebuie sa bei mai multa apa

Deshidratarea are multe efecte negative, pe care de multe ori nu le constientizam si incercam sa le mascam cu tratamente costisitoare. Din fericire insa, solutia cea mai buna este extrem de simpla, ieftina si la indemana.



1. Ai dureri de cap

Corpul pierde fluide in permanenta. Este un mecanism care te scapa de toxine si te ajuta sa te simti mereu bine. Cu cat pierzi mai multa apa, cu atat mai putin oxigen ajunge la creier. Asta duce la dilatarea vaselor de sange, respectiv dureri de cap. Cu alte cuvinte, daca ai constant dureri de cap, inainte sa iei o pastila, bea un pahar-doua cu apa.



2. Suferi de constipatie

Apa te ajuta sa ai o digestie corecta si ajuta colonul sa elimine resturile din corp. De aceea, constipatia este unul din primele simptome ale deshidratarii



3. Nu reusesti sa slabesti

Una din lucrurile mai putin stiute despre apa este ca accelereaza metabolismul. Daca bei suficienta apa in fiecare zi, metabolismul tau devine mai alert si te ajuta sa ai senzatia de satietate. Mai exact, apa rece accelereaza metabolismul la 10 minute dupa consum, iar efectul tine 30-40 minute. Cu cat bei mai multa apa, cu atat mananci mai putin. Cu cat bei mai putina apa, cu atat iti va fi mai greu sa scapi de kilogramele in plus.