Renato Usatîi a anunțat că va permite accesul cetățenilor în cimitirele din Bălți de Paștele Blajinilor

În zilele de 9-10 mai, de Paștele Blajinilor, cimitirele din municipiul Bălți vor funcționa în regim obișnuit. În afară de asta, pe 9 mai, în centrul orașului, se vor desfășura evenimente consacrate Zilei Victoriei, însă fără participarea minorilor. Despre aceste decizii a vorbit primarul de Bălți, Renato Usatîi.



Potrivit lui, nu are sens închiderea cimitirelor de Paștele Blajinilor, întrucât mulți locuitori vor merge în sate, iar acolo locurile de veci nu vor fi închise.



„Jumătate de oraș sunt oameni care s-au născut într-un sat sau altul sau orașe ale țării. Nu văd niciun sens în restricționarea activității cimitirelor, ținând cont de faptul că cei care vor merge în localitățile de baștină, oricum se vor întoarce”, a menționat Usatîi.



În același timp, primarul de Bălți a îndemnat localnicii să respecte măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului.



„Vă rog foarte multe, haideți să mergem mai puțin cu cratițele cu sarmale, plăcinte, etc. Unul a gustat, i-a transmis altuia paharul. Haideți să respectăm distanța socială. Aglomerațiile vor provoca consecințe serioase pentru toată țara”, a mai adăugat Usatîi.



De asemenea, primarul de Bălți a menționat că evenimentele consacrate Zilei Victoriei se vor desfășura în acest an pe 9 mai. La Bălți va fi organizat un marș, însă fără participarea minorilor.