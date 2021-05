Mierea este unul dintre cele mai renumite alimente. Aceasta este folosită de secole în medicina alternativă, reprezentînd un adevărat medicament miraculos pentru tratamentul multor afecțiuni. Pentru că mierea este foarte valoroasă, există anumiți producători care distribuie mierea contrafăcută, lipsită de beneficiile naturale ale mierii. Mierea contrafăcută este bogată în substanțe artificiale, adesea un amestec mai mult sau mai puțin concentrat de fructoză, amidon, suc, zahăr și glucoză, ale cărei beneficii sînt mult mai mici în comparație cu versiunea sa originală, scrie DC Medical.



Cum recunoști mierea contrafăcută?



Vîscozitate

Unul dintre primele aspecte în verificarea purității mierii este vîscozitatea acesteia. Mierea industrială este destul de lipicioasă din cauza conținutului său de îndulcitori, însă mierea pură nu este lipicioasă.



Textură

Mierea pură are o textură densă și groasă la atingere, în timp ce mierea falsă este mai lichidă și, prin urmare, se revarsă mai repede.



Miros

Mierea pură are adesea un miros floral, plăcut, mai ales dacă are la bază elemente precum floarea de portocal, menta sau lavanda. Mierea industrială nu are miros.



Căldură

Dacă o pui pe foc, mierea pură tinde să se îngroașe pentru a forma un sos caramelizat, în timp ce mierea falsă va crea spume și bule fără să se caramelizeze.



Testul pîinii

Dacă întinzi miere pe o felie de pîine, cea pură se va întări rapid și se va usca pe aluat în mai puțin de un minut. Nu același lucru este valabil pentru mierea contrafăcută.



Dizolvare

Mierea naturală nu este solubilă în apă și se va așeza pe fundul paharului dacă este amestecată cu acest element. Pe de altă parte, mierea falsă se dizolvă mai ușor în apă și adesea dispare fără a lăsa urme, aproape instantaneu în apă, ceea ce este sinonim cu impuritatea sa.



Testul chibritului

Încearcă să ții un chibrit aprins în miere, dacă aceasta din urmă este pură, vei vedea scîntei pe suprafața sa. Dacă este falsă, flacăra se va stinge foarte ușor din cauza umidității sale ridicate.