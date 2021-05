Ce spun astrele azi, 5 mai

Berbec

Este o zi în care ar fi bine să fii discret și atent la sănătatea ta. Stările tale emoționale sunt exacerbate și de aici și organismul are de suferit. Ocupă-te de treburi ușoare, evită aglomerațiile și îngrijește-te corespunzător. Pe de altă parte, la locul de muncă se țes conflicte în umbrră, pe care le simți, însă nu le poți observa sau înțelege direct. Evită să crezi în bârfe sau în metaforele folosite de unii și de alții în vorbe.



Taur

Se pune problema unor proiecte profesionale comune fie cu prietenii, fie cu persoanele din segmental profesional. Situația este foarte delicată, chiar periculoasă pe alocuri, așa încât fii prudent și mai bine astăzi evită dialogurile pe această temă. Sunt posibile neplăceri financiare, în speță fiind vorba despre banii și bunurile comune implicate în aceste relații.



Gemeni

Se pare ca astazi vei fi nevoit sa dai ochii cu șefii sau cu autoritățile. Sunt posibile neintelegeri și discuții contradictorii. Sunt multe necunoscute în segmentul socio-profesional, de aceea fii prudent și mai ales atent la imaginea ta publică. Sunt momente în care se vor reconfigura relațiile de muncă, cele de colaborare, dar și cele cu prietenii de până acum.



Rac

O zi cu activitate mentală intensă. Tendința de a vorbi mult pe teme filozofice sau spirituale este păguboasă și bine ar fi să te controlezi. Combativitatea de care dai dovadă în aceste zile îi poate face pe mulți să-ți schimbe părerea despre tine. Revizuiește-ți sistemul valorilor morale și fii mai înțelegător. Vin vești legate de străinătate, de cursuri sau de călătorii îndepărtate.



Leu

Tema zilei o reprezintă segmental financiar, secțiunea bani și bunuri comune cu alții. Este posibil să revină în atenție plata unor facturi sau datorii vechi, pe care nu le mai poți amâna sub nicio formă. Fii prudent, deoarece sunt multe aspecte necunoscute și periculoase. Pe de altă parte, poți înțelege pe parcursul zilei, scopurile ascunse ale celor dragi.



Fecioara

Multe controverse în relațiile parteneriale. Aparent, lucurile merg bine, însă în fundal domnește discordia. Discuțiile de astăzi vor avea ecou multă vreme în gândurile tale. Este bine să fii cât mai discret în aceste relații, să te ferești de a-ți spune opiniile sau intențiile personale. Toată lumea este bine intenționată, însă exprimările verbale lasă de dorit.



Balanta

Ziua aduce multă forfotă la serviciu. Nu prea ai spor la munca, relatiile colegiale sunt tensionate, iar despre sefi bine ar fi sa nu stii astazi. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te doar de activitatile usoare si evita provocarile. Sanatatea este vulnerabila. Foloseste remedii naturiste pentru imbunatatirea starii tale generale, plimba-te in aer liber si odihneste-te mai mult.



Scorpion

Relațiile sentimentale îți oferă multe bătăi de cap. Însă este vorba despre felul în care te raportezi tu la cei dragi și la iubire în general. Evită gelozia, fixismele și tendința de a-i controla și domina pe ceilalți! Sunt momente delicate pentru toată lumea, astfel că nu se poate ajunge la consensul dorit de tine. Relaxează-te cu un hobby!



Sagetator

Multe și mărunte se petrec acasă sau cu membrii familiei. Sunt animozități vechi, care ies la ivelaă în chip nebănuit. Este bine să eviți conflictele și să fii alături de cei dragi, indiferent de situație. Cu puțin efort și bunăvoință vei putea rezolva lucrurile. Verifică instalațiile de apă din spațiul locativ și repară urgent ceea ce este necesar.



Capricorn

Ziua aduce călătorii scurte și dialoguri importante cu persoanele din anturajul apropiat. Gândirea și comunicarea sunt distorsionate, de aceea fii prudent în vorbe și fapte. Nu lua de bun chiar tot ce afli astăzi, chiar dacă la prima vedere pare important. Există și adevăruri parțiale și distorsionate în mod special pentru a vedea unii și alții cum reacționezi.



Varsator

Chestiunile financiare cotidiene sunt la ordinea zilei pentru tine. Te poti ocupa de cumparaturile necesare traiului zilnic, dar rezuma-te doar la strictul necesar. Sunt posibile cadouri si recompense de la cine te astepti mai putin. In a doua parte a zilei, o ruda sau un prieten apropiat are nevoie de ajutorul tau. Detaseaza-te de problemele celorlalti.



Pesti

O zi controversată. Esti dornic să te afirmi, însă energia zilei te susine doar pentru activități ușoare, discrete și numai cele în folosul tău personal. Este dificil să relaționezi cu ceilalți, fiind tentat să dai vina pe ei pentru asta. Relaxează-te, ocupă-te pe îndelete numai de tine și lasă treburile de anvergură pentru zilele următoare.