Ce spun astrele azi, 4 mai

Berbec

Ziua este minunata la capitolul prieteni. Sunt posibile intalniri si dialoguri interesante, dar mai ales poti primi sfaturi bune vizavi de partenerul de viata si de colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. Totusi, fii prudent si selecteaza cu atentie informatiile. Chiar daca apar si neintelegeri sau mici conflicte, le poti depasi cu usurinta.



Taur

Exista nemultumiri legate de locul de munca sau de colegi, asa incat un dialog deschis cu seful ti-ar fi de mare folos. Ti se pot deschide oportunitati deosebite de castig din munca proprie sau se pot imbunatati conditiile de la serviciu. In a doua parte a zilei, remarcile celor apropiati, legate de imaginea ta publica, te pot necaji. Bine este sa iei aminte la ce ti se spune. Un prieten apropiat te poate sfatui de bine.



Gemeni

Pentru tine incepe o perioada ceva mai usoara decat pana acum, in care te vei simti plin de energie si chef de viata. Demersurile legate de calatorii in strainatate sau de studii pe termen lung sunt favorizate. Pe de alta parte, te poti gandi la spiritualitate si la implicatiile ei in viata de zi cu zi. Plimbarile in aer liber, vizitarea unei galerii de arta sau meditatiile in locuri sfinte ti-ar oferi momente de vis.



Rac

Chestiunile financiare te vor procupa intreaga zi. Este vorba despre taxe, impozite, relatiile cu institutiile financiare sau datorii de orice fel. Recomandabil este sa iti platesti toate datoriile, mai ales cele catre stat. S-ar putea sa descoperi neregului in documente, insa se pot solutiona cu usurinta. Bazeaza-te doar pe tine insuti si evita, deocamdata, sfaturile sau indemnurile prietenilor cand e vorba de bani. Spre seara indreapta-ti atentia catre un film bun sau catre o lectura agreabila.



Leu

Astrele te indeamna sa te ocupi de partenerul de viata si de colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. Sunt posibile dialoguri aprinse sau reprosuri vizavi de faptul ca eforturile tale sunt orientate mai mult catre propria-ti persoana, neglijand doleantele celorlalti. Exista un dram de adevar in toate acestea, asa incat bine este sa iei aminte. Daca te nemultumeste ceva, spune deschis. Atentie la relatiile cu strainatatea!



Fecioara

Pentru tine este o zi potrivita activitatilor de la serviciu. Relatiile colegiale sunt conflictuale, dar incepe o perioada excelenta de relationare cu sefii. Este posibil sa ti se propuna un post de conducere sau macar sa ti se multumeasca pentru rezultatele obtinute in munca. Pe de alta parte, astazi sanatatea este vulnerabila pe segmentul picioarelor si secundar pe inima. Evita, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Odihneste-te mai mult.



Balanta

Relatiile sentimentale sunt cele carora ar trebui sa le acorzi atentie astazi. Persoana iubita iti poate face diverse reprosuri legate de faptul ca ai neglijat-o in ultimul timp. Are dreptate, intrucat gandurile si eforturile tale sunt indreptate numai catre serviciu. Incearca sa lamuresti lucrurile si foloseste-ti farmecul pentru a drege busuiocul. Altii pot avea de-a face cu copiii si problemele lor.



Scorpion

Ziua este propice treburilor gospodaresti pentru tine. Curateniile generale, reparatiile curente, reamenajarile interioare sau pregatirea gradinii se pot face usor si cu succes. Relatiile cu membrii familiei sunt tensioante, dar se poate cadea la pace pe orice subiect. In a doua parte a zilei, dorul de copilarie si personajele sale va fi evident. Planifica-ti o vizita la rude sau in locurile dragi din trecutul tau.



Sagetator

Se pare ca astazi esti mai mult pe drumuri. Ori vei fi nevoit sa pleci la rude sau prieteni, ori in interes de serviciu. Altii se pot ocupa de studii pe termen scurt. S-ar putea sa afli vesti neplacute legate de cineva drag. Atentie la relatiile cu membrii familei! Iti sunt bine sustinute dialogurile cu cei apropiati, dar notele conflictuale predomina. Spre seara rezerva-ti momente pentru o plimbare in aer liber sau pentru o sueta cu cei dragi.



Capricorn

Poti primi cadouri si recompense, dar si cheltuielile sunt favorizate. Bine ar fi sa iti orientezi finantele catre casa si familie. Pe de alta parte energia vitala este destul de scazuta, asa incat fii prudent si ocupa-te doar de activitati usoare. In a doua parte a zilei se intetesc treburile de la serviciu. Chiar daca vei avea mai mult de lucru, colegii te vor ajuta, iar plata muncii va fi pe masura.



Varsator

Ai spor si chef de toate, asa incat orice vei dori sa faci in aceasta zi iti va reusi pe deplin. Se pare ca incepe o perioada in care iubirea si implicatiile ei vor fi la ordinea zilei. Pentru altii se pun probleme legate de copii. Atentie la relatiile cu membrii familiei! Se pot ivi conflicte cand te astepti mai putin. Spre seara rezerva-ti momente doar pentru sufletul tau.



Pesti

Tu nu prea esti de gasit astazi. Tendinta de izolare este evidenta, intrucat ultimele zile te-au obosit destul de mult. Recomandabil este sa te ocupi doar de treburile de rutina care nu te solicita prea mult. Sanatatea este vulnerabila pe segmentul picioarelor si secundar pe inima. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Spre finalul zilei plimba-te in aer liber si traseaza noi directii de viata.