Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Chişinău, o bijuterie arhitecturală medievală

Este o adevărată bijuterie arhitecturală medievală, care reprezintă valorile, cultura şi tradiţiile neamului nostru. Vorbim despre biserica de lemn construită în anul 1642 din lemnul din stejarii codrilor Moldovei din Călăraşi de către călugării mănăstirii Hârjauca şi care este funcţională şi acum, relatează Moldova 1.



Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" din Chişinău este cea mai veche din Republica Moldova care păstrează şi astăzi arhitectura medievală.



„La 1820 biserica a început deja să se trezească şi călugării au cerut binecuvântarea pentru a fi demontată şi pentru a fi ridicată alta de piatră, lucru care şi s-a întâmplat. Această biserică a fost acordată creştinilor din satul Hirişeni, care au luat-o, ce a fost putred au înlocuit cu stejar nou din codrii Moldovei şi au slujit în această biserică încă 100 de ani”, povesteşte preotul Sergiu Curnic.



Biserica de lemn risca să dispară pentru totdeauna, însă voia lui Dumnezeu a făcut ca părintele Sergiu Curnic să descopere acest lăcaş sfânt.



„Când am găsit-o eu în anul 2009, biserica era toată prăbuşită, era o grămadă de lemne, împreună cu icoanele, cu cărţile bisericeşti. Practic eu am repetat practica şi tehnica înaintaşilor noştri, am luat-o pe teritoriul Muzeului Satului. Am restaurat-o, bârnele vechi le-am înlocuit cu cele noi, toate icoanele l-am restaurat şi am pus biserica în valoare”, menţionează Sergiu Curnic.



Astfel, pentru a treia oară, după trei secole de la înfiinţare, biserica a fost ridicată din nou. La restaurare au fost folosite 400 de bârne vechi, care au fost numerotate şi aranjate fiecare la locul ei, exact cum era pe vremuri.



„Când am găsit biserica, ea era în pământ. Bârnele acestea sunt originale, chiar din perioada când a fost întemeiată. Cele putrede au fost înlocuite cu stejar nou. Era o legendă: biserica a fost ridicată de către călugării din Mănăstirea Hârjauca, aşa se numea tehnica - coadă de rândunică”, povesteşte preotul.



Restauratorii au ţinut să păstreze şi icoanele seculare.



„Această icoană este drept mărturie a faptului cum am găsit icoanele în această biserică. Erau îngheţate, mucegăite de umezeală. Restaurând fiecare icoană, noi am ajuns la aşa o calitate încât pictura nu se mai macină, este foarte rezistentă”, menţionează preotul Sergiu Curnic.



Când păşeşti pragul acestei biserici, când priveşti icoanele care au ascultat mii de rugăciuni, te cuprinde o stare de împăcare şi linişte, dovadă că purtăm în suflet valorile strămoşilor noştri care s-au rugat aproape 400 de ani în această mică biserică de lemn, o bijuterie a neamului nostru.