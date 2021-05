Ce spun astrele azi, 1 mai

Berbec

Week-end-ul acesta esti invitat la diverse reuniuni si foarte usor poti deveni centrul atentiei. Daca este vorba despre intalniri profesionale, fii prudent mai ales in relatiile cu sefii. Colegii te sustin partial si ar fi bine sa te bazezi mai mult pe fortele tale. Cu putin efort si bunavointa vei reusi sa faci fata cu brio la orice situatie ivita. Insa, acasa, membrii familiei iti vor dori compania si sprijinul in treburile gospodaresti. Fii alaturi si de ei!



Taur

Activitatile culturale si alcatuirea planurilor pentru calatorii sunt potrivite in aceste zile de weekend, insa impreuna cu cei dragi. Dialogurile cu ceilalti iti vor imbogati bagajul educational. Tu la randul tau vei putea impartasi din cunostintele tale stiintifice, filozofice, dobandite in urma unor cercetari si studii personale. Totusi ai grija sa iti alegi cuvintele cu grija si fereste-te sa acaparezi tu toate discutiile.



Gemeni

Weekend-ul favorizeaza dialogul cu ceilalti pe teme financiare. Pe de o parte, trebuie sa achiti facturi, taxe sau sa relationezi cu institutii financiare. Insa, pe de alta parte, se vor relua discutiile legate de cheltuieli comune cu neamurile, partenerul de viata sau colaboratorii. S-ar putea sa cochetezi si cu ideea de a face un credit pe termen lung, pe care sa-l folosesti in segmentul domestic. Fii prudent si tine cont si de parerea celor dragi.



Rac

Foarte interesante sunt relatiile parteneriale la finalul acestei saptamani. Din cauza faptului ca esti destul de vehement in comunicarea cu ceilalti, foarte usor se poate ajunge la separari de un partener de viata sau la destramari ale unor colaborari vechi. Frecvent se vor relua fie teme profesionale discutate undeva, candva, fie detalii ale relatiei conjugale. Ar fi bine sa tii cont si de cele spuse de ceilalti, pentru ca acestia sunt, de fapt, oglinda ta.



Leu

Sunt zile bune pentru odihna, deoarece organismul tau are nevoie de ingrijire, afectiune si repaos. Posibil sa ai mult chef de a rezolva acum toate treburile restante fie la serviciu, fie acasa. Insa ar fi bine sa-ti temperezi acest elan muncitoresc. De asemenea, pe neasteptate pot interveni cheltuieli pe cadouri, pe cele necesare traiului cotidian, dar si pentru a ajuta pe cineva drag. Cheltuieste cu masura si rezerva-ti momente doar pentru tine si sufletul tau.



Fecioara

Finalul acestei saptamani iti aduce alaturi persoanele dragi. Se intrezaresc reuniuni vesele, reluarea unor legaturi cu persoane dragi din trecut si dialoguri interesante cu multa lume. Insa, tu esti combativ si ai tendinta de a respinge pe oricine indrazneste sa se apropie de tine. Selecteaza-ti anturajul si depune toate eforturile pentru a te simti bine alaturi de ceilalti. Sunt momente deosebite, pentru ca poti intui intentiile celor din preajma ta.



Balanta

Sunt zile bune la finalul acestei saptamani pentru a te odihni alaturi de membrii familiei. Amintirile evenimentelor si oamenilor dragi din trecut vor fi frecvente, insa placute. Pe de alta parte, prin dialogurile cu cei dragi iti poti lamuri chestiuni personale care te framanta de ceva vreme. Rezerva momente si pentru a rezolva treburile casnice. Cheltuielile pentru reparatii, pe obiecte decorative sau pentru nevoile celor dragi este bine sa le ai in vedere.



Scorpion

Finalul acestei saptamani iti aduce in preajma prietenii si rudele apropiate. Posibil sa te necajesti pe seama faptului ca unii iti ofera sfaturi si idei pe care nu le poti accepta deocamdata. Pe de alta parte, ar fi bine sa-ti selectezi anturajul apropiat si sa te desprinzi de cei care s-au dovedit in ultima vreme neseriosi sau care profita de pe urma ta. Asculta-ti vocea interioara, insa fii atent si la ce ti se spune, pentru ca informatiile din aceste zile chiar iti sunt utile.



Sagetator

Se intrezaresc cheltuieli fie pentru cele necesare traiului cotidian, fie pentru a oferi cadouri celor dragi. Si tu poti primi bani, bunuri sau favoruri dinspre segmentul profesional, dar si prietenii se vor gandi la tine. Pe de alta parte, temerile vizavi de aspectele materiale sunt accentuate. Este vorba mai mult de a-ti modifica tu perceptia in legatura cu banii si implicatiile care decurg din existenta lor. Odihneste-te si bucura-te de intalnirile cu ceilalti.



Capricorn

Pentru ca te gandesti la tot soiul de teme esti agitat si relationezi greu cu ceilalti. Posibil sa fii ingrijorat datorita unor calatorii in strainatate pe care urmeaza sa le faci, datorita unor cursuri sau programe de instruire planificate mai demult sau datorita situatiei unor prieteni, cunostinte aflate departe de granitele tarii. Linisteste-te, detaseaza-te de toate si ocupa-te pe indelete de tine. Ti-ar prinde bine un masaj sau cateva ore la piscina in compania celor dragi.



Varsator

Multe subiecte legate de segmentul socio-profesional ti se pot lamuri la sfarsitul acestei saptamani. Rezerva-ti momente de singuratate si mediteaza pe indelete la evenimentele si relatiile actuale. Posibil sa descoperi nereguli fie intr-o activitate pe care o desfasori la serviciu, fie intr-o relatie cu cineva drag. Deocamdata aduna informatii si lasa deciziile importante pentru urmatoarele zile. Odihneste-te, plimba-te in aer liber si alcatuieste planuri de vacanta.



Pesti

Bine ar fi sa observi actiunile altora si sa asculti ceea ce se vorbeste in preajma ta. Esti dependent de ceilalti in aceste zile de weekend, aspect care te poate conduce pe cai gresite. Chiar daca te sfatuiesti cu prietenii, pana la urma tu esti cel care trebuie sa decida pentru propriile actiuni. Iesi din casa, implica-te in actiuni comune cu altii si sprijina-i pe cei dragi in demersurile lor. Astfel, te vei alege atat cu experiente noi, cat si cu aplauzele celor din jur.