În acest an, credincioşii pot intra în biserici pentru a participa la slujba din noaptea Învierii

În acest an slujba din noaptea Învierii se va desfăşura în interiorul lăcaşelor sfinte, cu prezenţa credincioşilor şi a preoţilor. Anunţul a fost făcut de reprezentanţii Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, transmite Mesager.







Potrivit preotului Ioan Moşneguţu, vicar al Mitropoliei Moldovei, hotărârea vine după ce Curtea Constituţională a anulat decizia Parlamentului privind instituirea stării de urgenţă. În schimb, enoriaşii vor fi obligaţi să poarte mască, dar şi să respecte distanţa fizică.



„În acest an sperăm că va fi altfel întrucât avem ca şi temei şi anularea de către înalta curte a deciziei legislative privind starea de urgentă. Dorim ca la frumoasa şi luminoasa sărbătoare a Învierii Mântuitorului Hristos, creştinii să se bucure de acest praznic al praznicelor şi sărbătoarea sărbătorilor. Sa fie desfăşurată în sfintele lăcaşuri de închinare conform datinii. Să aducă bucuria aşa cum este prin definiţie "Sărbătoarea Învierii" s-o aducă creştinilor noştri”, spune preotul Ioan Moşneguţu.