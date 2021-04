Apple, condamnată în Rusia la o amendă de 12 milioane de dolari pentru ''abuz de poziţie dominantă''

Agenţia antimonopol rusă (FAS) a anunţat marţi că a condamnat gigantul american Apple la o amendă record de peste 12 milioane de dolari pentru "abuz de poziţie dominantă", relatează AFP.



"FAS a impus Apple o amendă de 12 milioane de dolari", adică 10 milioane de euro la rata actuală, pentru "abuz de poziţie dominantă în distribuirea de aplicaţii mobile pe sistemul de operare iOS", a declarat autoritatea de reglementare într-un comunicat de presă.



Plângerea aflată la originea acestei amenzi a fost depusă de compania de securitate cibernetică Kaspersky în 2019. Grupul rus a acuzat Apple că a interzis accesul la o aplicaţie de control parental aparţinând Kaspersky într-un moment în care gigantul american urma să lanseze o aplicaţie similară.



"Din punctul nostru de vedere, (gigantul) Apple pare să fi utilizat poziţia sa de proprietar al platformei pentru a dicta condiţiile şi a-i împiedica pe ceilalţi dezvoltatori să opereze pe picior de egalitate cu el", afirmase Kaspersky într-un comunicat în 2019.



"Cu tot respectul, dar nu suntem de acord cu decizia Serviciului federal antimonopol rus şi vom contesta decizia sa", a reacţionat la rândul său Apple într-un comunicat transmis AFP.



"Suntem mândri că am ajutat sute de mii de dezvoltatori în Rusia, inclusiv Kaspersky, să ajungă la peste un miliard de clienţi în 175 de ţări prin App Store", afirmă Apple.



"Am lucrat cu Kaspersky pentru a aduce aplicaţia lor în conformitate cu regulile implementate pentru a proteja copiii. Acum au 13 aplicaţii în App Store şi am procesat sute de actualizări pentru acestea", adaugă grupul american.



Potrivit FAS, Apple are o "putere discreţionară nelimitată, care poate duce la o restricţionare a concurenţei". Regulatorul rus a cerut Apple să renunţe la dreptul de a respinge aplicaţii exterioare pe App Store.



Autorităţile ruse şi-au intensificat ofensiva împotriva internetului, dublată de o luptă împotriva marilor giganţi informatici străini.



Săptămâna trecuta, FAS a deschis o anchetă împotriva Google şi a platformei sale video YouTube, tot pentru "abuz de poziţie dominantă".



O lege intrată în vigoare la 1 aprilie face obligatorie preinstalarea software-ului sau aplicaţiilor ruse (inclusiv celor ale Kaspersky) pe toate smartphone-urile, tabletele, computerele şi alte gadgeturi conectate vândute în Rusia.