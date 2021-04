Emoţiile negative ne pot îmbolnăvi fizic

În momentul cînd emoţiile negative pe care le trăieşti se acumulează, acestea îşi arată amprenta pe organismul tău.



Frica, de exemplu, o simţi cî nd eşti tensionat, lipsit de curaj, cî nd te concentrezi mai mult pe aşteptările celorlalţi decî t pe ale tale, cî nd simţi că nu te poţi baza pe nimeni.



În timp, frica se poate manifesta la nivelul stomacului, rinichilor, zona lombară şi uneori la nivelul gî tului, precizează psihologul Laura Maria Cojocaru.



La fel te poţi îmbolnăvi fizic şi dacă ai stări de nesiguranţă timp îndelungat.



Asta înseamnă că pui totul sub semnul întrebării, rămî i în tipare vechi de gî ndire şi cauţi permanent confirmări de la ceilalţi pentru paşii pe care îi faci.



Starea de nesiguranţă se manifestă negativ asupra stomacului, genunchilor, gleznelor, coloanei vertebrale, umerilor şi gî tului, spune specialistul. Aveţi grijă de voi şi de sănătatea mintală!