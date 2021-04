Piaţa Avicolă abundă de flori, de material săditor şi răsad de legume

Producătorii de flori, de material săditor şi răsad de legume care îşi comercializează marfa în Piaţa Avicolă din capitală se plâng că, din cauza pandemiei, vânzările au scăzut semnificativ faţă de alţi ani. Totuşi, ei speră să-şi poată recupera măcar investiţiile făcute în afaceri. De cealaltă parte, cumpărătorii spun că nu se prea grăbesc să facă achiziţii pentru că nu le-ar ajunge bani, transmite Moldova 1.



Familia Victoriei Moscul din Boşcana, Criuleni, de mai bine de 10 ani se ocupă cu creşterea răsadurilor. Ea spune că la început creşteau răsad doar pentru membrii familiei, apoi pe un teren de 2 ha au construit câteva sere şi au extins afacerea. În afară de răsadurile de legume, din acest an au început să crească şi flori.



„Avem foarte multe culturi - şi castraveţi, şi roşii, si ardei. Aici avem radăcini de leuştean, busuioc pentru salate, salvie, castraveţi. Şi florile sunt pasiunea mea”, spune Victoria Moscul.



Ştefan Bivol din Răzeni, raionul Ialoveni, creşte de opt ani flori. El spune că acest an ar putea să fie ultimul pentru afacerea sa, pentru că vânzările merg foarte prost.



„La flori trebuie de investit foarte mulţi bani. Dai cu movila, dar când îi scoţi, îi scoţi foarte greu. Încă nu s-a început sezonul de vânzare, dar floarea e frumoasă, e de calitate. E greu, fiindcă e scumpă si sămânţa, şi ghiveciurile sunt scumpe, humusul e scump, nopti nedormite”, povesteşte bărbatul.



Unii comercianţi spun că au redus drastic preţurile, dar nici acest lucru nu îi ajută să atragă cumpărătorii.



„Mai slăbuţ, cred că şi pandemia este o cauză. Noi azi cedăm la preţ, numai ca să cumpere lumea. Anul trecut am avut material săditor pe care l-am sădit al doilea an”, menţionează producătoarea Zinaida Scutaru din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca.



„E bogată piaţa. Am vrut nişte flori, niste muşcate, dar nu ni s-a potrivit preţul. După punga noastră e cam scump”.



„Am cumpărat răsad de căpsune şi de mai multe flori pentru gradină. Dacă negociezi, poţi să obţii preţuri destul de bune”.



Administraţia Pieţei Avicole îndeamnă comercianţii şi vizitatorii să respecte în continuare restricţiile instituite de autorităti, cu purtarea obligatorie a maştii şi păstrarea distanţei sociale. În prezent, aici îşi comercializează marfa peste 100 de agenţi economici, iar pentru un loc de comerţ ei plătesc zilnic o taxă de 75 de lei.