Ce spun astrele azi, 27 aprilie

Berbec

Luna Plina pe axa Taur- Scorpion activeaza zona finantelor si posesiunilor materiale. Este un moment bun pentru a-ti evalua resursele, pentru a gasi niste mijloace mai eficiente de a-ti creste veniturile sau a gandi o strategie mai eficienta in privinta investitiilor si cheltuielilor. Astazi te intereseaza foarte mult siguranta materiala, iar simtul proprietatii este foarte dezvoltat.



Taur

Intr-o zi in care Luna se afla in opozitia cu Soarele din Taur (Luna Plina), energia de care dispui atinge cote impresionante. Cu alte cuvinte, poti constientiza acum care este realitatea in privinta unor relatii, cine esti tu in raport cu ceilalti, care este sprijinul pe care oamenii apropiati ti-l pot oferi si in ce masura poti conta pe asta. Se pot materializa colaborari si parteneriate fructuoase.



Gemeni

Poti resimti aceasta zi ca fiind apasatoare, cu emotii intense si greu de gestionat, datorita unor experiente la care nu poti decat sa asisti ca observator. Luna Plina de astazi iti poate aduce insa revelatii profunde, lectii de viata importante legate de renuntarea la atasamente si posesivitate. De asemenea, poate fi un moment excelent pentru a vedea unde e nevoie sa transformi ceva in privinta stilului de viata. Sanatatea merita atentie deosebita.



Rac

Esti unul dintre aceia care pot extrage beneficii maxime din aceasta zi cu Luna Plina. Axa prietenilor, proiectelor si protectorilor este frumos sustinuta, semn ca in aceste zile pot prinde contur niste proiecte absolut minunate, care-ti pot aduce avantaje materiale si nu numai, pe termen lung. Asadar, fii cu ochii in patru si deschide-te catre noile posibilitati. Spune DA, renunta la suspiciuni si control, lasa sa fie!



Leu

Cariera ta pare sa fie infloritoare, lucrurile incep sa se lege nesperat de bine, unele proiecte se "coc" iar altele isi arata deja roadele. Este o zi in care poti vedea clar niste rezultate si, in plus, ai oportunitatea de a constientiza care sunt alegerile cele mai potrivite, astfel incat beneficiile sa fie pe masura. Desi frica poate fi prezenta, ai curajul sa-ti asumi stralucirea!



Fecioara

Luna Plina pe axa relatiilor, comunicarii si calatoriilor iti dinamizeaza relatiile, iti sporeste gustul pentru calatorii, te inspira sa faci niste alegeri in ce priveste unele studii sau proiecte. Pe de alta parte, astazi poti face un soi de bilant al relatiilor, pentru a vedea pe care merita sa le pastrezi si pe care nu. Apoi, conjunctura astrala te ajuta sa reactivezi niste relatii care-ti pot aduce beneficii.



Balanta

Luna Plina de astazi, situata pe axa banilor, lumineaza aspectele cele mai ascunse din subconstient, scotand la iveala temeri si inhibitii care acum pot fi vindecate si transformate. Subiecte precum moartea si regenerarea, sexul, tabu-urile de orice fel, te pot preocupa astazi mai mult decat de obicei. Chestiunile financiare sunt si ele in prim plan, fiind posibile castiguri facile, daruri sau obtinerea unor finantari si favoruri.



Scorpion

Avand in vedere ca esti direct vizat de aspectul de Luna Plina (Luna in Scorpion si Soarele in Taur), astazi e posibil sa fii ceva mai agitat, emotiv, dar plin de energie si pus pe fapte mari. In plus, esti foarte senzitiv, iar intuitia functioneaza perfect. In ce priveste relatiile si parteneriatele, astazi afli cum stai, faci un bilant, tragi linie si faci niste alegeri pe principiul "totul sau nimic".



Sagetator

Astazi te poti simti obosit sau coplesit de multitudinea de evenimente care au loc. Insa, pe de alta parte, este un moment excelent pentru a sta pe margine si a privi imaginea de ansamblu, fie in ce priveste activitatea profesionala, fie in ce priveste stilul tau de viata in general. A doua parte a zilei este foarte dinamica si poate aduce surprize de tot felul.



Capricorn

In cazul tau, Luna Plina de astazi lumineaza segmentul prietenilor, relatiilor sociale, aspiratiilor. Astazi vezi cine iti este alaturi neconditionat si cine asteapta ceva de la tine. In ce priveste planul sentimental, incepe o perioada foarte frumoasa. A doua parte a zilei se pare ca este dedicata gesturilor caritabile, sacrificiului de sine in favoarea celor care au nevoie de tine.



Varsator

Ziua de astazi iti poate aduce satisfactii si implinire in zona profesionala. Tot ce se intampla are rolul de a te provoca sa constientizezi daca esti in locul potrivit, daca te implineste cu adevarat ceea ce faci acum, care sunt cele mai mari temeri ale tale. Pe de alta parte, inspiratia si sprijinul vine de la prieteni, mai ales in a doua parte a zilei.



Pesti

Ce vezi cand te uiti inspre viitor? Care sunt asteptarile si dorintele tale? Ce ti-e frica sa pierzi? La ce nu poti renunta, ce te inspaimanta? Iata cateva intrebari la care a fi bine sa raspunzi astazi. Pentru ca Luna Plina te poate ajuta sa constientizezi ce vrei cu adevarat, care este viziunea cea mai sanatoasa asupra vietii tale si ce poti face pentru asta.