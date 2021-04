Oamenii de știință au descoperit ceea ce ar putea fi cea mai mică gaură neagră din Calea Lactee și totodată cea mai apropiată gaură neagră de Sistemul Solar - un obiect cosmic atât de neobișnuit încât a primit porecla "Unicornul", transmite Reuters, potrivit Agerpres.



Astronomii sunt de părere că această gaură neagră are aproximativ 3 mase solare și face parte dintr-un sistem binar, denumit V723 Mon, alături de o stea gigantică roșie.



Gaura neagră se află la aproximativ 1.500 de ani lumină distanță de Soare. Ea este cea mai apropiată gaură neagră de Sistemul Solar. Pentru comparație, cea mai apropiată stea, Proxima Centauri, se află la aproximativ 4 ani lumină de Soare.



"Am poreclit această gaură neagră 'Unicornul' în parte pentru că sistemul V723 Mon se află în constelația Monoceros - care se traduce prin unicorn (sau licorn) dar și pentru că este un sistem foarte deosebit atât în ceea ce privește masa găurii negre și apropierea sa de Terra, conform lui Tharindu Jayasinghe, de la Ohio State University, coordonatorului acestui studiu publicat în ultimul număr al revistei Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



Există trei categorii de găuri negre. Cele mai mici, categoria din care face parte și "Unicornul", sunt numite și găuri negre de masă stelară și s-au format în urma colapsului gravitațional al unei singure stele. Cele mai mari sunt așa-numitele găuri negre supermasive, așa cum este Sagittarius A, gaura neagră aflată în centrul Căii Lactee, la o distanță de aproximativ 26.000 de ani lumină de Soare și care are aproximativ 4 milioane de mase solare. De asemenea, există și o clasă de găuri negre de masă intermediară între cele două categorii menționate.



"Este clar că natura produce găuri negre cu o mare varietate de mase. Însă o gaură neagră de doar trei mase solare este o surpriză. Nu există modele prea bune cu privire la modul de apariție al acestor găuri negre, însă sunt convins că de acum înainte oamenii de știință se vor ocupa mai mult de acest lucru", a comentat și co-autorul studiului, profesorul Kris Stanek de la aceeași universitate.



"Unicornul" este singurul ocupant al unei nișe de clasificare între cele mai mari stele neutronice cunoscute - obiecte care rezultă tot din prăbușirea gravitațională a unor stele - care au în jur de 2,2 mase solare și cele mai mici găuri negre cunoscute până la descoperirea "Unicornului", care au în jur de 5 mase stelare.



''Unicornul este pur și simplu una dintre cele mai mici găuri negre care pot exista", a precizat Jayasinghe.



Puternica sa gravitație alterează forma stelei sale companion într-un fenomen cunoscut drept distorsiune mareică, făcând ca această stea să aibă mai degrabă o formă alungită decât sferică și modificând traiectoria luminii provenite de la această stea. Aceste interacțiuni au făcut posibilă descoperirea găurii negre.



Spre deosebire de alte găuri negre care au stele pe orbită, în acest caz gaura neagră nu consumă materie de la steaua companion, care este de 173 de ori mai strălucitoare decât Soarele.