Schimb controversat de mesaje între Boris Johnson şi un om de afaceri, în plină pandemie; sursa ar fi fostul consilier Dominic Cummings

Fostul consilier şi colaborator apropiat al premierului britanic Dominic Cummings s-ar afla la originea dezvăluirii către presă a unui controversat schimb de mesaje între Boris Johnson şi omul de afaceri miliardar Sir James Dyson, relatează vineri media din Regatul Unit, preluată de dpa.



Cummings, care a plecat din postul de consilier al lui Johnson anul trecut, după o "luptă pentru putere" de culise la nivelul biroului premierului, a fost arătat cu degetul în acest incident de mai multe surse citate de The Times, Daily Telegraph şi Sun.



"Dominic este angajat în 'scurgeri' sistematice în presă. Suntem foarte dezamăgiţi de acest lucru. Suntem preocupaţi în legătură cu o serie de mesaje pe grupuri private de WhatsApp cu circulaţie foarte limitată", a declarat o sursă pentru The Times.



Aceasta a mai indicat că Boris Johnson a fost "întristat", iar Dominic Cummings "furios" după plecarea de la Downing Street 10.



Schimbul de mesaje publicat zilele trecute de BBC şi în care Johnson îi promite lui Dyson să "rezolve" o problemă legată de taxe pentru angajaţii săi implicaţi în dezvoltarea de ventilatoare, în plină criză a coronavirusului, în martie anul trecut, nu este primul mesaj privat al premierului ajuns la urechile publicului.



În iunie anul trecut, Johnson a primit un mesaj text de la prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, într-un context în care oferta saudită de preluare a clubului Newcastle United se confrunta cu dificultăţi.



Conform unei surse citate de The Sun, Boris Johnson "se teme că Dom (Dominic) se face responsabil de scurgerea în presă a mesajelor legate de James Dyson şi Mohammed bin Salman".



The Telegraph a scris că fostul consilier ar fi putut beneficia în mod legitim de acces la astfel de mesaje în timp ce lucra la Downing Street 10.



Cummings, fost artizan al campaniei Vote Leave pro-Brexit, nu a răspuns la aceste alegaţii. El a plecat în cele din urmă în noiembrie anul trecut din postul de consilier, pe fondul unor ciocniri cu logodnica premierului, Carrie Symonds.



Biroul premierului a indicat joi că va fi lansată o anchetă internă.