Artiştii de la Sala cu Orgă pregătesc surprize pentru mult aşteptatele întâlniri cu spectatorii

S-au conformat rigorilor impuse de pandemia de Coronavirus şi chiar dacă nu au voie să organizeze evenimente cu public, în teatre şi în instituţiile concertistice din capitală continuă repetiţiile. Artiştii pregătesc surprize pentru mult aşteptatele întâlniri cu spectatorii. Corul Naţional de Camera de la Sala cu Orgă sub bagheta Ilonei Stepan va evolua la începutul Săptămânii Patimilor cu un concert de muzica sacră, ce va fi transmis online.







„La Sala cu Orgă noi putem să facem concertul acesta pe care tare mi-aş dori să-l susţin cu orchestra. Aşa a fost programat, trebuia sa fie împreună cu orchestra, dar din cauza noilor restricţii, nu ni s-a permis sa fim cu toţii în scenă. Iată de ce am hotărât să facem două concerte. Unul va fi doar al corului, muzică sacră vom cânta”, a menţionat directorul artistic al Corului Naţional de Cameră, Ilona Stepan.



În concert vor răsuna creaţii pentru toate confesiunile.



„Eu consider ca muzica este arta care ne face să fim împreună într-un spirit, într-un simţ. Începem cu Bach, apoi urmează Poulenc, Messiaen, Bruckner, ajungem la muzica rusă ortodoxă, după care trecem la muzica românească: cântăm creaţii de Valentin Timaru, Sabin Drăgoi, o creaţie de Ciuntu”, a specificat Ilona Stepan.



Toate aceste valori ale muzicii de inspiraţie religioasă vor fi interpretate într-o sală pustie.



„Cu nerăbdare aşteptăm să deschidem sala pentru public. Am fi bucuroşi să fie, cel puţin, jumătate din sală sau încă mai puţin. Am avut câteva concerte, am reuşit să le facem cu spectatori peste două scaune, dar atunci când sala e goală nici dispoziţia artiştilor nu-i aşa cum s-ar cere”, povesteşte Jana Tudose, secretar muzical la Sala cu Orgă.



„Îmi doresc public în sală. Înţeleg tot ce se întâmplă, sper că după sărbătorile de Paşti se vor redeschide nu doar teatrele, dar şi sălile de concerte, pentru că, data trecută, nu ştiu de ce, s-au deschis doar teatrele şi noi nu am avut parte de deschidere”, a subliniat directorul artistic al Corului Naţional de Cameră, Ilona Stepan.



Concertul de muzică sacră din data de 26 aprilie va fi transmis online pe pagina de Facebook a Salii cu Orgă. La fel şi următorul eveniment intitulat „Şi lumina luminează-n întuneric”, care va avea loc în Joia Mare, este un concert de creaţii religioase interpretat de Orchestră Naţională de Cameră sub bagheta maestrului Cristian Florea.