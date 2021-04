Pe fondul scăderii numărului de noi cazuri COVID, Europa se redeschide treptat. Aproape toate ţările au relaxat o parte dintre restricţii, dar toate măsurile se iau cu maximă prudenţă. Pe alocuri, accesul în unele magazine, muzee sau biserici se face cu certificatul de vaccinare sau cu test PCR negativ.



Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda - din nou - ca pentru calatoriile internationale sa nu se ceara certificatul de vaccinare.



In cateva tari insa e nevoie de certificatul de vaccinare pentru a merge la magazinele ne-esentiale, la muzee sau la saloanele de frumusete, asa cum e in Germania, mai exact la Berlin. Cine nu e vaccinat, trebuie sa aiba test PCR negativ.



Si in Slovacia se reia treptat activitatea, dar accesul in anumite magazine, in biblioteci, in biserici sau alte cladiri se face fie cu certificat de vaccinare, fie cu test negativ.



In Ungaria, copiii din clasele primare revin in banci, desi sindicatele s-au opus categoric, cu argumentul ca Ungaria inca se confrunta cu un numar ridicat de cazuri COVID.



In Elvetia s-au redeschis terasele. Deocamdata, restaurantele nu pot servi in interior.



Finlanda, in schimb, a redeschis complet restaurantele, cu servire atat in interior, cat si afara. Unii patroni insa prefera sa tina localurile inchise, pentru ca din cauza masurilor anti COVID, care inseamna cheltuieli mai mari, reluarea activitatii nu e rentabila.