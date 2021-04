O femeie din satul Mîndreşti dezvoltă o afacere cu ierburi aromatice şi plante medicinale

A descoperit secretul fiecărei plante, a adunat uleiuri din toate colţurile lumii şi le-a combinat până au ieşit săpunuri şi creme sută la sută naturale. Este povestea Mariei Macari din satul Mîndreşti, raionul Teleneşti, care după ce a muncit ani la rând în străinătate s-a întors în satul natal şi a pus pe picioare propria afacere cu cosmetice medicinale. În casa părintească şi-a amenajat un mic laborator şi deja de un an produce săpunuri, creme şi balsamuri contra răcelii pe care le vinde. Antreprenoarea se bucură de succes, întrucât are comenzi nu doar în Moldova, dar şi în străinătate, relatează Mesager.



După 15 ani munciţi în Italia ca menajeră, acum un an, Maria Macari şi-a pierdut locul de lucru. Orice sfârşit este nu altceva decât un alt început, spune femeia. Anume acesta a fost imboldul de a reveni acasă şi de a deschide o afacere.



„Cu doi ani în urmă am făcut cursuri pentru începători la Bucureşti, după care, fiind peste hotare, nu am reuşit să-mi pun cunoştinţele în practică, dar faptul că am rămas fără muncă cu un an în urmă a fost momentul potrivit”, povesteşte femeia.



Cea mai mare parte din ingredientele pe care le foloseşte la prepararea săpunului Maria le importă din Europa.



„Eu folosesc uleiurile vegetale: de măsline, de floarea-soarelui, din seminţe de struguri, de in. Şi unturi, deci unt de sheea, ulei de cocos mai folosesc ceară de albine, miere de albine”, menţionează antreprenoarea.



Ca să ofere o calitate mai bună produselor, Maria foloseşte macerate.



„Pun la macerat la rece ori la cald plantele în ulei şi după două-trei săptămâni extrag acest ulei. Produsul pe care îl extrag este un ulei cu un miros parfumat, de plante”, menţionează meşteriţa.



Plantele folosite pentru fabricarea produselor sunt culese chiar de femeie.



„Sunt de pe marginea pădurii, aici la noi satul este înconjurat practic de păduri, am găsit foarte multe plante. În rest, plantele acasă le sădesc, le cultiv. Le-am strâns, le-am uscat cu mare grijă, pentru că şi aici este o regulă, să ştii unde să le pui, cum să le usuci ca să fie cât mai benefice pentru infuzii, pentru ceaiuri”, povesteşte femeia.



Inspirată de romanul „Oamenii fericiţi citesc şi beau cafea” de Agnès Martin-Lugand, Maria povesteşte că i-a venit o idee cum ar putea să-şi extindă mica afacere.



„Să deschid un magazin cu literatură despre plantele medicinale, adică să fie produsele naturale pe care le realizez şi o bibliotecă, o librărie, unde eu aş putea să le ofer oamenilor nu numai marfa, dar şi o carte să o răsfoiască savurând un ceai, un colţişor pentru relaxare. Cu părere de rău, în ultimul timp cu toţii avem nevoie de aşa ceva”, consideră meşteriţa.



Maria Macari îşi promovează marfa pe reţelele de socializare, dar şi prin intermediul cumpărătorilor.