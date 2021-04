Ce spun astrele azi, 21 aprilie

Berbec

Singur, nu veti putea finaliza prea multe lucruri, asa cum v-ati fi dorit, nici in plan personal, nici in plan familial. Pe de alta parte, astazi contextul astral favorizeaza tendinte autoritariste din partea voastra, care insa nu vor fi acceptate de nimeni dintre cei din anturajul vostru: colaboratori, prieteni, familie. Nerabdarea de a ajunge la rezultatul dorit va poate determina sa faceti greseli elementare, cu repercursiuni semnificative ulterior; incercati sa fiti ceva mai chibzuiti, mai rabdatori si nu incercati sa devansati datele de predare ale lucrarilor, numai in scopul de a atrage atentia celorlalti. S-ar putea ca efectul sa fie exact contrar.



Taur

Ganditi prea mult in unele chestiuni si asta poate fi un lucru negativ uneori. Ocaziile ar putea trece pe langa voi, daca nu actionati la timpul potrivit. Astazi este un context favorabil actiunii, asa ca treceti la treaba rapid, inainte sa dispara momentul oportun. Impulsivitatea este o caracteristica negativa pe care trebuie s-o controlati, in mod deosebit, astazi; anumte iesiri necontrolate pot provoca prejudicii imense, in materie de imagine si nu numai. Faceti-va auzita vocea, insa intr-o maniera cat mai eleganta si concisa, astfel incat aprecierile sa vina de la sine, nu sa fie fortate. Relatia cu partenerul va fi instabila, iar in acest context veti simti o mai mare nevoie de libertate; totusi, trebuie sa va ganditi bine ce va doriti.



Gemeni

Din punctul de vedere al starii fizice, astazi nu va veti afla intr-o pozitie de invidiat; prea putina energie, prea putina vointa de a face ceva, prea putin entuziasm. Contextul astral va fi, din fericire, favorabil celor care incearca sa se disciplineze, sa-si schimbe optica, sa se automodeleze intr-un sens bun. Eliminarea exceselor reprezinta un pas inainte in aceasta directie. Sansa va rasari de acolo de unde va asteptati mai putin. Viata sentimentala va fi exact asa cum v-ati modelat-o; daca actionati in sensul consolidarii relatiei de cuplu, atunci lucrurile vor evolua in aceasta directie, proportional cu eforturile depuse.



Rac

Daca veti fi ceva mai deschisi cu cei din jur, este posibil sa aveti mai multe de castigat; cu cat va mentineti mai mult in “coltisorul vostru”, cu atat si ceilalti vor fi mai reticenti in a va impartasi idei. Multi se vor arata extrem de suspiciosi in legatura cu o astfel de atitudine. Problemele financiare vor fi in centrul atentiei pentru voi, pe parcursul zilei de astazi; de aceea este bine sa va manageriati mai atent cheltuielile si sa luati doar decizii bine documentate in acest sens. Viata de cuplu nu va fi pe-atat de armonioasa pe cat v-ati dori; incercati sa va dezvoltati o viata sociala care sa va permita sa aveti o atitudine mai detasata fata de viata voastra conjugala.



Leu

Sarmul vostru natural si magnetismul nativ va ajuta foarte mult in a relationa astazi, in a pune bazele unor legaturi fructoase, atat in plan personal, cat si in plan profesional. In cuplu, relatiile sunt susceptibile de ruptura, fiind pline de dispute, discutii fara sfarsit si fara rezultate concrete, etc; mai multa diplomatie si rabdare ar putea rezolva, macar partial, unele chestiuni. Asa cum vi se intampla deseori, vi se pare ca fericirea este doar un concept, teoretizat de cercetatori si cantat de poeti. Deschideti mai bine ochii si priviti in jurul vostru; fericirea exista si poate fi gasita. Trebuie doar putina vointa si putin efort din partea voastra.



Fecioara

Astrele avertizeaza ca finantele va vor pune probleme; nu este punctul vostru forte, insa totusi, trebuie sa invatati sa va organizati mai bine cheltuielile, astfel incat sa nu depasiti limita veniturilor si sa fiti nevoiti sa faceti imprumuturi. Partea de creatie este insa extrem de stimulata; un mare succes ar putea sa aiba cei care lucreaza in domeniul artelor, dar si cei din domeniul social. Carisma nativa a celor nascuti in aceasta zodie face ca relationarea sa se desfasoare foarte usor, in mod natural. Aveti grija sa nu lasati ca simptomatologiile sa se agraveze; este nevoie sa interveniti atunci cand simtiti ca ceva nu este in regula.



Balanta

In plan profesional, astazi veti intrevedea cu claritate roadele unei activitati indelungate, ale muncii in cadrul unui proiect de care va ocupati de o buna bucata de timp; continuati cu aceeasi perseverenta si dedicatie, pentru a nu strica lucrurile pe ultima suta de metri. Viata sentimentala nu are mare succes pentru cei care isi doresc sa puna bazele unei relatii de lunga durata; sansele de a va gasi un partener interesat de acest gen de relatie sunt minime. Cei care doriti sa va distrait, sa va clatiti ochii si spiritual cu aventuri pasagere, nu aveti decat sa treceti la treaba sis a uzati din plin de farmecul cu care v-a inzestrat “Mama Natura”. Ingrijiti-va mai mult de starea sistemului imunitar, putin slabit pe parcursul acestei zile.



Scorpion

Astazi este un moment potrivit pentru a va impune in cadrul unei echipe, pentru a va face cunoscut si chiar a va impune punctul de vedere. Este, de asemenea, un moment excelent pentru a va pune in valoare capacitatile diplomatice si a aplana eventuale conflicte existente. Beneficiati de un magnetism puternic astazi, care, din pacate, nu va fi de prea lunga durata; de aceea trebuie sa profitati din plin de context. Din punct de vedere sentimental, este o zi excelenta pentru voi, nativii acestei zodii; este posibil sa va indragostiti la prima vedere, insa nu este recomandabil sa va puneti inima pe tava chiar de la inceput.



Sagetator

Aveti mare grija astazi la actiunile impulsive, care pot sa va determine sa faceti miscari extrem de nocive, care sa va afecteze activitatea viitoare in destul de mare masura. Stresul isi va spune cuvantul si este posibil sa va confruntati cu reale probleme de sanatate: hipertensiune arteriala, dureri puternice de cap, nervozitate. Contracarati aceste efecte daunatoare prin sport, yoga, plimbari prelungite in natura. Perspectivele se arata bune in domeniul financiar; investitiile pe care le veti face in aceasta zi va pot aduce profituri mai mari decat ati preconizat. Si in plan sentimental, lucrurile sunt incurajate intr-o directie buna, insa, cu sprijinul vostru, pot evolua absolut excelent.



Capricorn

Parerile voastre pot fi pertinente, insa aveti nevoie sa va impuneti intelept, nu cu obligativitate; actionand agresiv in aceasta directie, nu veti face decat sa starniti resentimente. Partenerii din cuplurile mai vechi se vor confrunta cu efectele nocive ale rutinei; va trebui sa faceti, impreuna, eforturi sustinute pentru a va recupera entuziasmul de la inceputul relatiei. Nu fiti foarte severi cu juniorii, incercati sa purtati dialog cu acestia si evitati, prin orice mijloace, monologurile moralizatoare, care pot avea efecte inverse celor dorite de voi. La un moment dat, devine esential sa va recuperati energiile consumate in cadrul activitatilor zilei; oferiti-va momente de odihna, daca simtiti nevoia sa faceti acest lucru. Veti fi mult mai eficienti ulterior!



Varsator

In privinta opertiunilor financiare, nu va lasati condusi de impulsuri subiective; manifestati o atitudine prudenta, fara a cadea pe panta ultra-conservatorismului. Nu va permiteti sa faceti greseli, mai ales daca este vorba de investitii semnificative, care va pot destabiliza bugetele. Puteti chiar sa mai aveti rabdare, mai ales daca nu sunteti foarte convinsi de viabilitatea proiectului sau proiectelor in discutie. Mai bine mai intarziati putin lucrurile, decat sa va grabiti si sa faceti greseli. Dispozitia voastra de astazi este extrem de volatila; sunteti susceptibili a va lasa prada, foarte usor, unor frici nejustificate; de aceea si relatia cu partenerul de cuplu este posibil sa fie puternic alterata. Cautati compania unor persoane optimiste, care va pot ajuta sa va construiti o stare de spirit pozitiva.



Pesti

Puteti sa va asteptati la evolutii surprinzatoare in plan sentimental; s-ar putea sa aveti parte de o cucerire neasteptata, care sa aiba impact asupra vietii voastre viitoare. In viata porfesionala nu veti cunoaste fluctuatii semnificative; va fi nevoie sa va exersati cu mai multa abilitate, calitatile diplomatice si cele legate de lucrul in echipa. Ascultati pe cei din jur si nu exagerati criticand actiuni pe care, poate, nici voi n-ati reusi sa le duceti la capat mai bine decat altii. Cheltuielile ar putea sa scape de sub control, daca nu veti fi atenti. Nu incercati sa va implicati in prea multe lucruri deodata, fiindca sansele de succes scad proportional; nu veti putea face fata cerintelor, in masura in care v-ati dori.