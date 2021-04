În Moldova, 13% din absolvenţii colegiilor şi şcolilor profesionale îşi deschid propriile afaceri

În Republica Moldova, 13% din absolvenţii instituţiilor de învăţământ profesional tehnic ajung să-şi deschidă propriile afaceri după finalizarea studiilor. Acest fapt se datorează îmbunătăţirii condiţiilor de studii şi instruirii conform cerinţelor pieţei muncii. Datele au fost prezentate de şefa Serviciului ştiinţă, educaţie şi extensiune din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM), Rodica Reşitca, în cadrul evenimentului online „Dezvoltarea integrată a învăţământului profesional tehnic şi agricol”, relatează Mesager.



Astfel, graţie mai multor proiecte finanţate de Uniunea Europeană, procesul de modernizate a început din 2011, când doar un procent din absolvenţii instituţiilor de învăţământ profesional tehnic dezvoltau o activitate în domeniul agricol.



„În cadrul proiectelor DevRAM contribuim la promovarea agriculturii ecologice şi a standardelor agricole moderne în rândul fermierilor, dar şi al studenţilor de la agricultură, la introducerea de tehnologii noi. Am dezvoltat noi curricule şcolare, am dotat şcolile cu echipamente necesare pentru practică şi am susţinut studenţii ca să-şi lanseze propriile afaceri în agricultură”, a declarat Otilia Sârbu, manageră de proiect la Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare.



„O pregătire profesională adecvată, îndreptată spre cerinţele pieţei muncii, poate asigura un viitor, poate să te propulseze pe cele mai înalte culmi ale succesului în carieră. Nu este o ruşine să fii elev, student la o instituţie cu profil agricol, ci dimpotrivă”, a menţionat Rodica Reşitca, şefa Serviciului ştiinţă, educaţie şi extensiune rurală din cadrul MADRM.