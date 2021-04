Îmbrățișarea copacilor are un efect pozitiv asupra sănătății

Copacii nu numai că sînt capabili să îmbunătățească bunăstarea, capacitatea de concentrare și viteza de reacție a omului, ei tratează și depresia, stresul, durerile de cap și unele forme de boli mintale.



Abilitățile emoționale, cognitive și creative ale copiilor ies în evidență cel mai bine în natură. Adică, accesul omului la natură are o mare importanță pentru capitalul său mental și bunăstare.



Nici măcar nu trebuie să atingeți copacii, ci doar să vă aflați în jurul spațiilor verzi - în parcuri, păduri, grădini.



În cartea sa publicată recent, ”Orbit de știință” (Blinded by Science), Matthew Silverstone dovedește științific că copacii sînt cei care se pot vindeca. El s-a convins de acest lucru cînd și-a vindecat fiul.



Cum influențează plantele asupra fiziologiei noastre?



Totul e simplu: cu ajutorul vibrațiilor biologice. Studiul a arătat că imediat după ce ai băut un pahar de apă, tratat cu o vibrație de 10 Hz, nivelul de coagulare a sîngelui crește. Același lucru se întîmplă și în organism cînd doar atingi un copac.



Aceste studii sînt susținute de școala de Taoism. De exemplu, maestrul taoist Mantak Chia îi învață pe elevii săi că "meditația cu copaci este o modalitate de a elibera "energiile negative". În metoda sa Vindecarea cu Copaci Cosmici, el ne învață să ne eliberăm corpul atunci cînd câmpul nostru energetic interacționează cu copacul. Căci copacii sînt procesatori naturali care transformă energia negativă a corpului în energie pozitivă.



Taoiștii credeau că, deoarece copacii stau nemișcați, ei absorb mai bine energia pămîntească și comică. Copacii și plantele au toate proprietățile necesare pentru a absorbi lumina și a o transforma în hrană fizică. Ei fac același lucru cu energia.



Acum să mergem în Japonia. Aici există tradiția "scăldatul în pădure". Acestea sînt picnicuri îndelungate printre copaci, plimbări prin parcuri cu familia. Îmbrățișarea copacilor este ceva obișnuit. Și oamenii de știință japonezi la fel spun că această tradiție are un efect pozitiv asupra sistemului imunitar al omului.