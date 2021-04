Alimentele degresate conțin mai mult zahăr

"Puțini oameni își dau seama că o farfurie de fulgi de cereale Bran Flakes şi un pahar de suc conţin jumătate din norma zilnică recomandată de zahăr", - scrie Daily Mail.



Un studiu realizat de ziar a arătat că zahărul este o parte mai importantă din dieta noastră decît credem. În mod ironic, alimentele "sănătoase" cu conţinut redus de grăsimi, de fapt conţin mai mult zahăr.



"Reducerea conţinutului de grăsimi în produse le face mai puţin atractive pentru receptorii noștri alimentari. Ca urmare, producătorii ridică conţinutul de alte elemente, inclusiv de zahăr, pentru a imita gustul şi textura", - afirmă Tam Fry din National Obesity Forum.



La recomandarea medicilor din Marea Britanie " zahărul adăugat " – cel folosit pentru a îndulci alimentele, băuturile carbogazoase, siropurile şi sucurile de fructe - nu trebuie să depăşească 10% din energia pe care o obţinem din alimente, echivalentul a 50 de grame de zahăr pe zi, sau zece bucăţi de zahăr.



Dar studiul a arătat că doar o jumătate de litru de Coca-Cola depăşeşte acest nivel, şi conţine 10,5 bucăţi de zahăr. O altă băutură, Volvic Touch Of Fruit Lemon And Lime (1,5 l), conţine 16,5 bucăţi de. Un alt exemplu - un milkshake de la "McDonalds", care conţine la fel de mult - 16 cuburi de zahăr.



Printre alți "campioni" - ciocolata Galaxy (14 bucăţi de zahăr) şi ciocolată de desert "Starbucks" (9,5 bucăţi de zahăr). Sucul de portocale Tropicana conţine 3,5 bucăți de zahăr, o porție de fulgi de cereale Bran Flakes cu lapte– 2,5.



"Zahărul adăugat provoacă mai mult rău, pentru că nu este inclus într-un mod sigur, în structura alimentului, ca în fructe", - a spus reprezentantul British Dietetic Association Alex Watkins.



"În timp ce toți avem nevoie de zahăr - este o sursă naturală de energie care alimentează fiecare celulă din corpul nostru. Exces lui este asociat cu niveluri ridicate de insulină, care crește riscul de diabet zaharat. În plus, organismul transformă surplusul de zahăr în grăsimi care se acumulează în jurul organelor importante, crescînd riscul de afecțiuni a ficatului şi a inimii ", - scrie autorul.