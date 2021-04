Există anumite alimente obișnuite care te vor ajuta să dormi mai repede și mai bine. Care sunt acestea?



De asemenea, pot trata insomnia și te pot ajuta să ai un somn liniștit, fără treziri pe timpul nopții.



8 alimente care te vor ajuta să dormi mai bine:



Somon

Peștele gras, mai ales somonul, este bogat în acizi grași omega 3 și vitamina D. Se crede că această combinație unică este foarte benefică în tratarea insomniei. Motivul este că aceste două componente ajută la producerea unei cantități mai mari de serotonină, care s-a dovedit că favorizează un somn mai rapid și mai liniștit. Mai precis, persoanele cu deficit de vitamina D s-au dovedit a fi mai predispuse la probleme de somn.

Somonul sălbatic este una dintre cele mai bogate surse de vitamina D, în timp ce somonul de crescătorie este mult mai puțin benefic.



Ceai de plante

Ceaiul de mușețel, în special, conține doze mari de flavone și apigenină. Pe de o parte, flavonele reduc inflamația, ceea ce induce un somn mai liniștit. Pe de altă parte, apigenina este un antioxidant excelent care are capacitatea de a promova somnolența și de a reduce efectele insomniei.

Passiflora ajută oamenii să facă față insomniei, anxietății și durerii. Este un remediu care, de multe ori, a ajutat oamenii să se liniștească, deoarece mulți dintre ei au activitate cerebrală intensă chiar și după ce s-au băgat în pat.



Orez alb

Datorită indicelui său glicemic crescut, s-a constatat că orezul promovează un somn de calitate. Într-un studiu la care au participat 1848 de persoane, s-a ajuns la concluzia că cei care au consumat mai mult orez au avut un somn mult mai bun.

De asemenea, un alt studiu a arătat că copiii cu vârstă sub doi ani au dormit mult mai bine după ce au consumat alimente cu indice glicemic ridicat la cină. Același studiu sugerează că orezul promovează producția de melatonină și triptofan.



Kiwi

Într-un studiu care a avut loc în 2011, 24 de participanți au fost hrăniți cu 2 kiwi cu o oră înainte de somn timp de patru săptămâni. La sfârșitul acestei perioade, toți participanții au observat o îmbunătățire în ceaa ce privește calitatea somnului. Au observat că au dormit mai bine, au adormit mai repede și nu s-au trezit în mijlocul nopții. Se crede că nivelul ridicat de serotonină al unui kiwi este principalul motiv pentru care acesta poate fi atât de benefic când vine vorba de insomnie.



Vișine și suc de vișine

Vișinele sunt bogate în fibre, antioxidanți, vitamine și minerale. Datorită tuturor acestor proprietăți, un studiu a sugerat că acestea pot ajuta la insomnie. Reduc inflamația, în timp ce cresc nivelurile de melatonină.

Melatonina este produsă de corpul nostru în mod natural, dar s-ar putea să nu fie suficientă pentru cei care suferă de insomnie. De aceea, un ajutor suplimentar, cum ar fi consumul de vișine, îi poate ajuta. De menționat este faptul că melatonina nu te va adormi imediat, ci doar te va ajuta să te relaxezi mai repede.



Busuiocul sfânt

Busuiocul sfânt nu trebuie confundat cu busuiocul pe care îl folosim la pesto. Busuiocul sfânt este cunoscut sub numele de busuioc indian sau tulsi și este un remediu anti-stres verificat, care a ajutat mulți oameni să-și îmbunătățească somnul.

Modul în care funcționează busuiocul sfânt este prin reducerea cortizolului în corpul nostru. Acesta din urmă este responsabil pentru creșterea nivelului de stres și, prin urmare, creează insomnie. Deci, poți adăuga această plantă în mâncare sau, mai degrabă, infuzeaz-o în apă fierbinte și bea-o ca un ceai.



Ovăz

Ovăzul conține triptofan și este bogat în vitamina B3, care ajută la producerea serotoninei. Această vitamină este un scut împotriva colesterolului și este, de asemenea, un antioxidant puternic.

S-a constatat că deficitul de vitamina B3 poate provoca anxietate, oboseală și pierderi de memorie. În multe cazuri, oamenii au suferit de depresie din cauza acestei deficiențe. Asta înseamnă că ovăzul nu numai că va crește nivelul de serotonină și, prin urmare, te va ajuta să dormi mai bine, dar te va proteja și de depresie.



Migdale și nuci

Migdalele sunt bogate în melatonină. De asemenea, sunt bogate în magneziu și calciu, două minerale care ajută la relaxarea mușchilor. Modul în care funcționează magneziul este reducerea inflamației care poate provoca multă anxietate și durere celui care suferă.

Nucile au proprietăți foarte similare și conțin și triptofan, un aminoacid care induce somnul. S-a constat că acest acid oferă ajutor pacienților care suferă de insomnie ușoară. De asemenea, nucile sunt bogate în acizi grași, care cresc nivelul de serotonină, ajutându-te să adormi mai repede.