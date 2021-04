Top 10: o gustare înainte de culcare

Aproape toată lumea știe că gustarea înainte de culcare - este o idee proastă, care poate duce la creșterea în greutate. Iată 10 gustări sănătoase care pot fi consumate înainte de somn și practic nu necesită preparare.



1. Biscuiții și untul de arahide

Untul de arahide poate fi o gustare sănătoasă, dacă-l consumi în cantități mici. Untul asigură organismul cu proteine, și dă un sentiment de sațietate. Biscuiții cu conținut scăzut de grăsimi și zahăr cu unt de arahide vor stopa foamea înainte de culcare.



2. Iaurtul grecesc

Este o gustare folositoare din mai multe motive. Iaurtul grecesc nu doar conține calciu și proteine, dar, de asemenea, este o sursă bună de probiotice care ajută la digestie.



3. Terci din cereale integrale și lapte

Terciul de cereale este bun nu doar pentru micul dejun. Poate fi o gustare de noapte rapidă și utilă. Dar nu consumați cereale dulci, cu calorii in plus. În schimb, alegeți cereale integrale.



4. Măr cald cu scorțișoară și musli

Dacă aveți poftă de ceva dulce înainte de a merge la culcare, uitați de prăjituri și fursecuri. În schimb, puneți un măr în cuptorul cu microunde timp de 3 minute. Se presara mărul cu scorțișoară, se stropește cu miere și se adaugă fulgi de cereale. Merele sînt o sursa importantă de fibre si vitamina C.



5. Felii de curcan pe biscuiți de grîu

Curcan pe biscuiți de grîu - o gustare bună înainte de culcare. Utilizați carnea care nu necesită o pregătire îndelungată.



6. Gheață de fructe

Uneori, înainte de culcare vrei un desert dulce și răcoritor. Preparați gheața de fructe. Dacă o cumpărați, asigurați-vă că este fabricată din suc de fructe 100% și conține un minim de zahăr.



7. Migdale

Migdalele – o gustare sănătoasă în orice moment al zilei, inclusiv noaptea tîrziu. Migdalele contin antioxidanți, vitamina B și magneziu. migdalele, de asemenea, au mai puține calorii decît alte tipuri de nuci.



8. Lapte de cocos cu căpșuni

Dacă vreți să mîncați ceva nou și neobișnuit, turnați lapte de cocos peste căpșunii proaspeți. Laptele de cocos conține calciu, proteine, mult fier, precum și vitaminele E si C.



9. Chipsuri de soia și sos vegetarian cu conținut scăzut de grăsime

Dacă vrei înainte de culcare ceva sărat, sosul de soia și chips-urile vegetariene vă vor veni în ajutor.



10. Banane congelate

O alternativă foarte bună pentru înghețată pot fi bananele congelate. Acestea conțin mai puține calorii decît înghețata, și furnizează organismului potasiu.