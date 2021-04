7 alimente care te ajută să trăiești mai mult

Hippocrate, parintele medicinei, a spus o data: „Alimentele sa fie medicamente si medicamentele sa fie alimente". El a fost primul om care a sustinut ca bolile nu erau cauzate de supersitie sau zei, ci mai degraba de dieta, stil de viata si factori de mediu.



Intr-o perioada in care oamenii nu cunosteau prea multe despre anatomie (disectia era considerata tabu), Hipocrate avea mare succes in vindecarea afectiunilor prin ajutarea organismului uman sa accelereze puterile de autovindecare.



Iata o lista de super-alimente, fiecare dintre acestea posedand cobinatii unice de vitamine si minerale de care organismul are nevoie pentru autovindecare, a lupta impotriva si a ramane sanatos, potrivit specialistilor site-ului wakeup-world.com. Nu toate sunt alimente care sa se gaseasca in lanturile obisnuite de restaurante sau in minimarketurile de la coltul strazii, insa merita efortul sa le gasiti si cumparati si sa invatati cum sa le incorporati in dieta voastra. Aceasta lista cuprinde numai 7 alimente, insa exista si alte alimente care merita sa se gaseasca aici. Lasati alimentele sa fie medicamete, chiar daca pe termen scurt sunt mai scumpe, pretul merita daca luam in calcul ca pot tine cancerul la distanta.



1. Napi

Contin carotenoide care protejeaza impotriva cancerului a bolilor de inima si a infectiilor. De asemenea, acestea mentin sanatatea ochilor. Napii sunt bogati in fibre si in vitamine precum vitamina K (ajuta la sanatatea oaselor), vitamina C, acid folic, vitamina B6, magneziu si potasiu. In plus, napii reduc nivelul colesterolului rau si sunt o sursa excelenta de calciu (protejeaza impotriva osteoporozei).



2. Acai

Aceste fructe sunt o sursa de anotocianina, care mentine sanatatea inimii, ajuta la pierderea in greutate, contin o multime de antioxidanti, reduc inflamatiile si imbunatatesc circulatia, protejeaza pielea impotriva degenerarii celulare.



3. Uleiul de nuci de cocos

Ajuta corpul sa absoarba alti nutrienti, poate fi gatit la temperaturi foarte inalte, contine monolaurina, un nutrient care se gaseste doar in laptele matern, ajuta la controlul diabetului. Poate fi folosit ca tratament de par.



4. Seminte de chia

Contin omega 3, te ajuta sa ramai hidratat, regleaza nivelul glicemiei. Sunt bogate in proteine, complex de vitamina B, calciu, potasiu si fibre.



5. Linte și fasole

Bogate in fibre solubile sunt excelente pentru scaderea colesterolului, bogate in fier. Daca sunt consumate cu alimente cu continut ridicat de vitamina C, maximizeaza absorbtia fierului. Bogate in proteine si fibre sunt foarte satioase.



6. Afine

Continut mare de antioxidanti, previn infectiile, bogate in selenium, zinc, fier, vitamina C, complex de vitamina B, vitamina E. Ajuta la mentinerea sanatatii creierului si sunt bogate in fibre.



7. Maca

Este un afrodisiac puternic – pentru ambele sexe, imbunatateste energia, forta si rezistenta; Reduce anxietatea si depresia.