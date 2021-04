Prevenirea şi tratarea alergiilor de primăvară

Primăvara, multe persoane se plîng că strănută, le curge nasul, au ochii roșii, înlacrimați și își simt gîtul unflamat. Este vorba despre o alergie. Aceasta este o reacție inflamatoare anormală sau o sensibilitate acută a organismului față de anumite substanțe numite alergene.



Expunerea la substantele alergene, in mod normal inofensive, declanseaza aceste simptome la persoanele alergice. Alergenele pot patrunde in organism o data cu hrana, aerul inspirat, intepatura insectelor sau simplul contact cu pielea.



Ce este o reactie alergica Sistemul nostru imunitar are sarcina de a apara organismul contra substantelor straine precum bacteriile, virusii sau toxinele. Dar la persoanele alergice, acest sistem de protectie este prea eficient si percepe substantele comune precum polenul florilor sau mucegaiul drept periculoase.



La contactul cu un alergen, organismul unei persoane alergice produce o mare cantitate de anticorpi (proteine pentru apararea impotriva bolii) care se fixeaza pe anumite celule din tesut si din singe si elibereaza puternici agenti chimici, care circulind prin organism declanseaza simptomele alergiei.