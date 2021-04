Ce spun astrele azi, 13 aprilie

Berbec

Daca simtiti ca este bine sa va lansati intr-o noua activitate sau sa faceti ceva mai iesit din comun, la care va ganditi de mai multa vreme, faceti-o! Insa, daca eu-l vostru interior va spune ca ar fi mai intelept sa renuntati de aceasta data, faceti asa. Mai bine sa fiti prudenti, decat sa regretati mai tarziu! In plan profesional, se poate sa aveti parte de o prima substantiala care sa rasplateasca eforturi depuse de mai mult timp. Asa ca veti avea cu ce sa va satisfaceti mici capricii sau orice alte lucruri considerati ca puteti face, in plus fata de ceea ce era déjà pe ordinea de zi. Ar fi o idee foarte buna, daca veti putea sa cunoasteti oameni noi, sa socializati si, cine stie, poate sa puneti bazele unor legaturi profesionale profitabile.



Taur

Este o zi in care pare ca nu va intelegeti cu nimeni asa cum ar trebui. La serviciu aveti dispute cu partenerii de lucru, uneori pornind de la lucruri marunte. Mai rau ca si in discutiile cu partenerul, parca vorbiti doua limbi diferite. Spuneti ceva, se intelege altceva. Incercati sa va pastrati, macar cat de cat, calmul, altfel lucrurile pot degenera la modul destul de urat. Riscati sa spuneti sau sa auziti cuvinte grele, care vor cadea rau oricui vor fi adresate. Fiti mai degraba atenti la semnalele pe care le primiti, pentru ca s-ar putea sa descoperiti o serie de chestiuni interesante si de foarte mare ajutor, ceva gen indicii pretioase. Nu ignorati sfaturile pe care le veti primi, mai ales daca stiti ca sunt date cu cele mai bune intentii. Este posibil sa fie chiar solutii pentru unele din problemele cu care va confruntati.



Gemeni

Este o atmosfera incarcata si la propriu si la figurat. Undeva, la orizont, se arata furtuna si va simtiti absolut incapabili sa gasiti vreo solutie ca sa evitati sa-i resimtiti efectele. Se pare ca niciuna din multele voastre calitati nu va sunt acum de folos. Poate ar trebui sa va ganditi, macar de aceasta data, la o eschiva. Uneori fuga rusinoasa, e mai sanatoasa. In plan personal, pentru cei inca liberi, apar circumstante care pot conduce la o relatie stabila, care se poate transforma, in timp, intr-o casnicie. Pentru cei deja casatoriti, recomandabil este sa faceti eforturi pentru a va stimula partenerul, pentru a strica putin rutina zilnica si a aduce putina prospetime in relatie. Documentati-va inainte, tatonati terenul, pentru a nu da gres in demersul vostru.



Rac

Sprijinul celor dragi este conditionat, de asta data, ceea ce nu va pica prea bine, insa nu aveti ce face si trebuie sa va adaptati. Probabil platiti pentru o atitudine asemanatoare pe care ati manifestat-o si voi in trecut fata de ei. Este posibil sa apara, din nou, in peisaj, o persoana care v-a ranit mult in trecut si care, acum, cauta sa va obtina iertarea. S-ar putea sa fie important pentru respectiva persoana acest lucru, asa ca, poate ar fi bine sa nu respingeti din start demersul, ci asteptati sa vedeti ce are de spus. Avand in vedere dispozitia in care va aflati, nu este recomandabil sa faceti nici un fel de promisiuni nimanui. Nu ati vrea sa va dezmintiti si sa dezamagiti pe careva. Mai bine lasati sa treaca aceasta zi si reevaluati lucrurile maine. Sunt sanse mari sa dati un randament mult mai bun astfel.



Leu

Nu aveti nici un motiv sa nu va simtiti impliniti. Astazi ati facut o treaba foarte buna si toata lumea recunoaste acest lucru. Daca faceti in continuare eforturi, rezultatele pozitive nu vor intarzia sa apara in continuare. Pe de alta parte, in plan personal, este foarte posibila aparitia unor tensiuni, pe parcursul zilei de astazi. Implicarea voastra ar putea fi imperativa, in cazul in care situatia prezinta potential degenerativ, acutizandu-se. Actionati din timp, inainte ca situatia sa se agraveze. Cu cat mai devreme, cu atat mai bine. A amana inseamna a va asuma un risc absolut inutil. In aceste conditii, s-ar putea ca finalul zilei sa va gaseasca absolut sleiti de puteri. Trebuie neaparat sa aveti grija si de voi insiva!



Fecioara

E foarte important sa aveti grija si de cei care va sprijina eforturile, pentru ca, fara ei, s-ar putea sa nu mai reusiti asa de bine. De asemenea, este important sa respectati autoritatea sefilor, pentru ca atmosfera sa nu devina dura si iritabila. Respectati limitele functiei pe care activati, pentru a nu ajunge sa actionati sau sa spuneti ceva gresit. Nu vor lipsi, astazi, situatiile stresante, pentru depasirea carora va fi nevoie sa va distantati putin si sa trageti aer adanc in piept, dupa care sa reveniti. Chestiunile delicate trebuie tratate cu multa rabdare si diplomatie. Stresul zilei isi va spune, fara indoiala, cuvantul. Asa ca, daca vi se va propune o iesire cu prietenii veti fi foarte fericiti, mai ales daca aveti o relatie stransa cu acestia si obisnuiti sa iesiti des impreuna. Astfel de intalniri va ajuta sa va reveniti dupa evenimente stresante si va dau forta de a continua.



Balanta

Este o zi plina de contradictii, o zi in care este foarte usor sa fiti prinsi pe picior gresit; nu veti reusi sa va ascundeti sentimentele suficient, cat sa nu dati de inteles anumitor persoane ca nu sunteti de acord cu ideile lor. Precautiile pe care trebuie sa vi le luati sunt duble, in contextul astral al zilei de astazi. Veti fi destul de solitari pe parcursul zilei, simtiti mai pregnant dorinta de a va retrage undeva, pentru a medita la anumite chestiuni care nu va dau pace. in plan profesional, este bine sa va mentineti oarecum in umbra, sa nu iesiti prea mult in evidenta, deoarece astrele nu va sustin in acest domeniu al vietii voastre.



Scorpion

Incercati sa ramaneti cat mai obiectivi si sa nu va pierdeti in detalii. In cazul in care ajungeti la un punct mort, luati o pauza ca sa va limpeziti mintile. Este cel mai intelept lucru pe care-l puteti face. S-ar putea sa va confruntati cu momente de plictiseala, de monotonie extrema, care va deranjeaza foarte mult. Tineti insa cont ca aveti in fata voastra o perioada foarte propice din punct de vedere al vietii profesionale; aveti sansa sa intalniti multe situatii provocatoare, care sa va scoata din aceasta rutina care va apasa. Uneori, astfel de provocari pot sa va acapareze total atentia, facandu-va sa scapati din vedere alte aspecte importante ale vietii voastre. Aveti incredere in voi insiva, iar, la momentul potrivit, fiti pregatiti sa actionati pe masura cerintelor.



Sagetator

Chiar daca veti intalni, inevitabil, si opozanti, in general se anunta o zi in care aveti posibilitatea sa realizati multe lucruri in beneficiul dumneavoastra. Fiti foarte atenti la ce se spune, dar, mai ales, la ce nu se spune, pentru ca puteti obtine informatii pretioase, care va pot ajuta mult in intreprinderile in care veti fi implicati. Nu incetati sa credeti in miracole, daca se intampla sa fiti la pamant cu moralul. Speranta trebuie sa se mentina si veti vedea ca este valabila zicala ca «atunci cand se inchide o usa, intotdeauna se deschide o fereastra». Din punct de vedere financiar, aveti grija sa nu va intindeti mai mult decat va tine plapuma. Veti recupera foarte greu mai tarziu.



Capricorn

Vi se pare sau toate lucrurile se misca putin cam repede pentru dvs? Cu toate ca sunteti persoane multitasking, astazi se intampla ceva. Poate ar fi bine sa va verificati putin starea de sanantate sau sa va odihniti ceva mai mult, daca ati avut zile anterioare mai incarcate. La inceputul zilei s-ar putea sa fiti solicitati ceva mai mult la munca, in sensul ca va fi nevoie sa va puneti la bataie, la maximum, abilitatile si capacitatile profesionale. Nu disperati! Dati tot ce puteti, caci va veni, in curand, si vremea sa va puteti reface fortele. Va trebui sa va concentrati ceva mai mult asupra familiei si asupra nevoilor membrilor acesteia. Este posibil sa apara ceva tensiuni care sa necesite interventia dumneavoastra pentru rezolvare. Daca veti actiona cu diplomatie, nu ar trebui sa apara probleme majore.



Varsator

Bucurati-va de putina liniste si de persoanele prezente acum in viata voastra. O plimbare in parc, unde sa stati pe o banca si sa va relaxati privind natura v-ar face bine, cu siguranta. Sau luati un pahar de suc, stati pe veranda si priviti ploaia, pur si simplu. In plan profesional, poate sa apara la orizont o oportunitate pe care o asteptati de mai multa vreme si, in legatura cu care, sperantele se cam topeau. Asa ca pregatiti-va asa cum trebuie sa nu pierdeti ocazia aparuta si sa o fructificati la maximum. Canalele de comunicare sunt deschise asa ca puteti sa gasiti parteneri de discutie cu care sa va intretineti. Poate ca nu veti trece timpul in zadar. S-ar putea sa aflati si ceva informatii folositoare, care sa va foloseasca in viitorul apropiat. Familia va solicita implicarea mai activa in chestiunile domestice si nu trebuie sa ignorati aceasta cerinta importanta.



Pesti

Astazi veti fi prinsi in activitati care va vor lumina viata si va vor da mult de gandit. Veti fi pusi in situatia de a va reevalua, de a va pune ordine in prioritati. Poate chiar veti descoperi un hobby care sa va faca placere si care chiar v-ar putea aduce profit. Sau poate va veti gandi sa va lansati intr-o activitate ceva mai deosebita, plina insa de satisfactii neasteptate. Daca lucrurile ajung pe un fagas normal in plan personal, veti beneficia de linistea necesara pentru a va concentra si pe alte aspecte. Analizati cu atentie totul in legatura cu evolutiile ce apar, pentru a putea fi capabili sa luati deciziile cela mai profitabile. Evitati situatiile incalcite! Concentrati-va pe ceea ce este simplu si facil si, daca vedeti ca lucrurile iau o turnura prea complicata, retrageti-va, pe cat posibil, din peisaj.