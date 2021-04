Pliculețele de ceai ieftin te pot îmbolnăvi

Îți place să bei ceai în fiecare zi, pentru a te bucura de toate beneficiile pe care această băutură le are asupra sănătății? S-ar putea ca efectul pozitiv pe care ceaiul îl are asupra organismului să fie sabotat chiar de pliculețele în care este depozitat, din cauza conținutului crescut de fluor!



Potrivit specialiștilor, cu cît cumperi un ceai mai ieftin, cu atît pliculețele sînt mai periculoase pentru sănătate!



Fluorul se regăsește în mod natural în plantele folosite pentru ceai. Acestea acumulează flour pe masură ce cresc și se maturizeaza, iar frunzele mari sînt cele care conțin cele mai mari cantități din acest mineral.



La momentul recoltarii plantelor, frunzele mari, cu mai mult fluor, sînt folosite pentru a produce un ceai de o calitate inferioară. Acestea ajung în pachețele ieftine de ceai din magazine.



În condițiile în care doza zilnică recomandată de fluor pentru sănătate este de 3 mg, cercetătorii au descoperit că patru cești de ceai ieftin, la pliculețe, procură organismului 6 mg din acest mineral, adică o doză dublă față de cea recomandată, ceea ce predispune la o mulțime de pericole pentru sănătate.



Cercetători de la Universitatea Derby, Marea Britanie, au realizat un studiu, în urma căruia au descoperit că pliculețele de ceai ieftine pun în pericol sănătatea organismului, din cauza nivelului crescut de fluor pe care îl conțin.



Fluorul este un mineral important în menținerea sănătății oaselor și danturii. In momentul în care nivelul fluorului din organism depășește doza zilnică recomandată, există riscul apariției:



-durerilor articulare

-slăbiciunii musculare

-osteoporozei

-afecțiunilor renale

-afecțiunilor dentare

-cancerului.



Pliculețele de ceai ale unor branduri destul de ieftine furnizează organismului între 75% si 120% din doza zilnică recomandată de fluor. Pliculețele devin astfel un risc pentru sănătate, în condițiile în care corpul primește fluor și din alte surse alimenatre - apa de la robinet, pește etc.