„Există riscuri pentru agricultori”. Cum vor afecta ninsorile și temperaturile negative recolta din acest an

Pe întreg teritoriul țării, pe parcursul zilei de astăzi au căzut precipitații sub formă de lapoviță. Meteorologii au anunțat că, în această noapte, se vor înregistra înghețuri. Se așteaptă temperaturi de până la -2 grade Celsius. Între timp, specialiștii afirmă că ninsorile și temperaturile scăzute nu vor reprezenta un pericol pentru recolta din acest an.



Iurie Pascaru este un agricultor din satul Japca, raionul Florești, care muncește în acest domeniu de mai mulți ani. Are 10 hectare de pământ, unde a semănat porumb, floarea-soarelui și grâu. Bărbatul spune că investițiile în agricultură sunt mari.



„La un hectar de porumb, cheltuielile de întreținere sunt de 6000 de lei, la unul de floarea soarelui de 7500 de lei, iar la un hectar de grâu de toamnă 5000 de lei. Iar dacă este vorba de venituri, ele depind de recolta anuală, așa cum vrea Dumnezeu, dar aceste ninsori de acum nu vor avea nici un impact negativ asupra recoltei, așa că putem sta liniștiți, nu vom avea pierderi financiare din cauza acestor condiții meteorologice.”, a precizat agricultorul din raionul Florești.



Potrivit agricultorului, grâul și orzul rezistă la temperaturi de până la -15 grade Celsius, iar pomii fructiferi, deocamdată, nu sunt în faza de înmugurire dezvoltată. Astfel că, mercurul din termometre din această noapte nu vor afecta roada.



Și specialiștii în agricultură spun că schimbarea temperaturilor nu ar trebui să ne îngrijoreze.



„Culturile pomicole nu vor fi afectate din considerent că temperaturile nu sunt la un nivel foarte scăzut. În cazul în care se vor înregistra temperaturi de până la -7 grade Celsius, atunci vor fi afectate doar plantațiile pomicole, care sunt amplasate incorect, adică care sunt la baza văilor sau sunt în regiunile nordice ale țării”, a precizat Sergiu Popa, doctor în Științe Horticole în cadrul Universității Agrare de Stat.



Totuși, specialistul afirmă că există anumite riscuri. „Singurul risc cu care se pot confrunta agricultorii speciilor sâmburoase este apariția bolii monilioza „fiindcă anume aceste temperaturi și această umiditate poate provoca boală. În rest nu văd vreun risc la momentul de față”, a declarat Sergiu Popa, pentru Cotidianul.md.



Reamintim că, patru ani în urmă, la mijlocul lunii aprilie au căzut precipitații abundente sub formă de ninsoare, care au adus pagube imense agriculturii.