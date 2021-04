Ce se întîmplă cînd tratezi părul cu levănțică

Levantica, mirosul specific din dulapul bunicii.



Dar lista beneficiilor acestei plante este mult mai lunga, avand in vedere ca ea poate fi folosita, sub forma de ulei sau tinctura, la fabricarea parfumurilor, dezinfectantelor, sau la ameliorarea starilor de neliniste.



Iata cateva dintre intrebuintarile lavandei:

-Putin ulei aplicat pe tampe si masat indeparteaza treptat durerea de cap.

-Suferi de constipatie? Ceaiul de levantica te ajuta sa treci peste aceste momente neplacute. La randul lor, uleiurile relaxeaza muschii tractului digestiv si stinge crampele gastrice

-Folosita tot sub forma de uleiuri, levantica grabeste vindecarea ranilor si te scapa de dureri de urechi.

-Diminueaza matreata. E adevarat, procedeul este ceva complex. Se prepara un amestec din15 picaturi de tinctura de levantica cu doua linguri de ulei de masline, care se incalzeste putin in cuptorul cu microunde. Amestecul astfel obtinut se aplica pe parul umed. Capul se acopera apoi cu o casca de dus si se lasa ca solutia sa-si faca efectul timp de aproape o ora, in functie de "gravitatea" situatiei. Parul se spala apoi.