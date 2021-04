Ce spun astrele azi, 9 aprilie

Berbec

Daca simtiti ca sanatatea va pune probleme, nu va grabiti sa va indopati cu pastile dupa ureche. Decizia cea mai inteleapta ar fi sa consultati un medic, care sa va spuna exact despre ce este vorba si sa va indice tratamentul corect. Poate ca e vorba doar de o supraincarcare fizica, o oboseala cronica, ale carei simptome pot fi usor combatute fara pastile, cu oarecare schimbari in regimul de viata si de munca. Sau poate, manifestarile acestea sunt cauzate de o supraincarcare emotionala, caz in care ar fi bine sa gasiti pe cineva care sa va asculte si sa va ofere, eventual, si o indrumare. Nu va implicati in competitii serioase, fiindca nu stiti deloc sa pierdeti si va veti strica, cu siguranta, buna dispozitie. Limitati-va doar la distractie pura, care sa va anime si sa va ridice moralul cat mai sus posibil.



Taur

Nu veti fi in stare sa va aplecati cu toata seriozitatea asupra problemelor zilei de astazi, iar acest lucru va fi vizibil in rezultatele actiunilor pe care le veti demara. Totusi, nu trebuie sa fiti dezamagiti de o presttatie mai slaba, intr-o zi cu augurii nu foarte favorabile. Astfel de zile apar cu regularitate si trebuie sa stiti cum sa treceti peste ele. Daca aveti posibilitatea sa evadati catre o activitate care va face placere, alaturi de persoane care va pot ridica moralul, nu ezitati sa puneti in aplicare un astfel de plan. Ar fi bine sa invatati sa respectati mai mult pe cei din jur. Mai mult decat atat, cooperati cu partenerul de viata, mai ales la treburile domestice. O sa aveti mult de castigat!



Gemeni

Comunicarea este problematica pentru voi astazi. Pare ca fiecare din interlocutorii vostri are o opinie mai puternica decat a voastra si nu prea reusiti sa va impuneti punctul de vedere. Pentru persoane ca voi, care aveti o predilectie pentru a vorbi si a va detalia opiniile, este destul de frustrant. Faptul ca sunteti extrem de tensionati si nervosi nu va ajuta cu nimic, chiar daca detineti foarte bune abilitati de comunicare. Mai ales in relatiile cu familia, aceasta stare de spirit poate face mai mult rau decat bine. Aveti grija ca, sub imperiul acestor sentimente negative, sa nu va aventurati in intreprinderi financiare, care sa va destabilizeze.



Rac

Ar fi bina ca astazi sa mai lasati lucrurile sa evolueze de la sine, mai ales in cazul celor in care vedeti ca nu prea aveti multe de spus. De ce sa va consumati energiile pe lucruri asupra carora nu veti avea control? Mai bine va concentrati asupra celor in care puteti juca un rol important, asupra acelor actiuni al caror mers il puteti influenta cu interventia voastra. Lasati-va consiliati, daca aveti nelamuriri, pentru ca lucrurile sa se finalizeze exact asa cum va asteptati. Implicati-va in actiuni de caritate; va vor face sa va simtti bine cu voi insiva! Resimtiti din plin un dezechilibru din punct de vedere psihic si nu puteti sa va dati seama care este cauza. Meditati, gasiti-o si inlaturati-o, daca este posibil, caci aveti mult de lucru la birou si nu vreti sa ramaneti in urma sau sa dati socoteala sefilor pentru intarzieri.



Leu

Chiar daca va dati toata silinta ca lucrurile sa mearga in directia in care va doriti, este foarte posibil sa apara o serie de elemente care sa va provoace ingrijorari, legat de deciziile pe care tocmai le-ati luat. Poate ar fi mai bine sa reflectati foarte bine inainte de a decide, sa luati hotararile in totala cunostinta de cauza, beneficiind chiar de consiliere, daca este nevoie, si, dupa ce ati terminat, sa va concentrati, linistiti, asupra celorlalte probleme care isi asteapta solutiile. Altfel, va veti simti, la un moment dat, coplesiti de multitudinea chestiunilor care va ocupa gandurile. Veti fi asaltati de o o groaza de informatii, impresii si idei. V-ar prinde bine un ragaz ca sa va puneti ordine in ganduri. Nu va incapatanati sa retineti sau sa rezolvati totul deodata! Invatati sa prioritizati!



Fecioara

Chestiunile materiale par a fi nota dominanta a zilei de astazi, iar preocuparea pentru partea financiara a vietii voastre va tinde sa va ocupe o mare parte din zi. Daca va ganditi la o retrospectiva a cheltuielilor, care sa va ajute sa va organizati mai bine, atunci este perfect in ordine. Daca insa va ganditi cum sa mai faceti niste cheltuieli, s-ar putea sa nu fie cea mai buna idee. Mai ales daca intentionati sa faceti achizitii costisitoare si nu chiar strict necesare ! Tineti cont, in acest sens, de opinia celor de langa voi, care va pot oferi sfaturi demne de urmat. Din pacate, va este foarte greu sa va dezbarati de vechile obiceiuri si sa incercati ceva nou. Totusi, astazi poate deveni aproape imperativ sa gasiti o modalitate de a schimba ceva in viata voastra. Chiar si ceva minor, cum ar fi stilul de a va imbraca sau o tunsoare mai speciala. Ar fi un inceput!



Balanta

Nu veti avea prea multe de comentat in multe dintre chestiunile care vor surveni in viata voastra din aceasta zi. Nu pentru ca nu ati avea nimic de spus, ci pentru ca succesiunea va fi atat de rapida, incat cand va pregatiti sa spuneti ceva pe un subiect, altceva apare si va lasa cu replica nespusa. Pana in seara va veti gasi destul de frustrati, iar enervarea care va incearca ar putea sa strice si atmosfera familiala, daca nu veti sti sa manevrati lucrurile in asa fel inca sa nu iesiti din normalitate. Impulsivitatea care va caraterizeaza parca devine mult mai vizibila in aceasta zi. Va asumati riscuri destul de mari si este posibil sa distrugeti o parte din munca pentru care v-ati straduit atat in mult in ultimul timp.



Scorpion

Este o zi in care riscul de a avea conflicte in familie este foarte mare. Aceste conflicte pot sa apara independent de voi, fara sa va implice direct. De aceea, trebuie sa fiti foarte atenti si sa nu puneti gaz pe foc. Chiar daca diplomatia nu este intotdeauna punctul vostru foarte, ar fi bine ca astazi sa faceti un efort si sa o folositi din plin, sa fiti voi un factor de stabilitate si nu unul perturbator. Locul de munca este intesat de persoane care nu va vor neaparat binele; incercati sa nu fiti nepoliticosi, dar sa combateti ferm orice tentativa de sabotaj. Mai adaugati la toate astea aparitia celei mai agasante persoane pe care o cunoasteti si veti intelegede ce trebuie sa va ganditi, neaparat, la un refugiu placut, la finele zilei.



Sagetator

Trebuie neparat sa fiti seriosi in legatura cu chestiunile serioase care vi se supun atentiei. Daca veti trata cu frivolitate problemele de acest gen, celelalte parti implicate se vor simti jignite, iar deteriorarea relatiilor in aceste directii va fi iminenta. Adaptati-va atitudinea si modul de a actiona fiecarei situatii in parte, cu obiectivitate. Chiar daca va incearca sentimente nu tocmai placute fata de interlocutori, ar fi bine ca, tot timpul, sa fiti ponderati in exprimare, pentru a nu va face, gratuit, probleme in perioada urmatoare. Lasati sarcasmul la o parte, atunci cand vi se cere expres ajutorul in anumite chestiuni. Este o mare greseala sa adoptati aceasta atitudine, mai ales in privinta celor apropiati. Impuneti-va rabdare sa puteti asculta si conversa asa cum trebuie. Incercati sa fiti mai putin intimidanti ca de obicei, pentru ca interlocutorul sa poate spune ce are pe suflet.



Capricorn

Astazi ar fi bine sa va aplecati mai mult catre activitati creative, care sa imbine placutul cu utilul. Pe cat posibil, mergeti spre acele proiecte care va fac placere, care va stimuleaza imaginatia si spiritul intreprinzator, pentru ca este o zi favorabila acestei tendinte. Starea sufleteasca plina de melancolie in care va aflati astazi s-ar putea sa nu impresioneze prea mult pe ceilalti. Mai ales in plan profesional, nu insistati prea mult ca lucrurile sa se faca intocmai asa cum doriti, fiindca n-o sa va iasa. Ba, dimpotriva, veti starni resentimentele celorlalti. In a doua parte a zilei, ar fi bine sa va retrageti si sa va odihniti, pentru ca exista semne care arata posibilitati sporite de acutizare a unor afectiuni, sub imperiul oboselii si a unei nu prea atente ingrijiri a propriei persoane (mancare nesanatoasa, sedentarism).



Varsator

Nu va fi o zi usoara pentru voi, mai ales din punctul de vedere al vietii profesionale. Exista un potential crescut de situatii controversate, atat cu sefii, cat si cu colegii de munca. Veti avea numerosi contestatari ai muncii si ai modului in care actionati, ceea ce va surprinde, in mare masura, mai ales daca nu ati primit, in perioada anterioara, semnale in acest sens. Dezamagirea nu trebuie sa va dezarmeze. Analizati obiectiv situatia si raspundeti fiecarei acuzatii care vi se aduce la modul obiectiv si argumentat. Este drept, insa, ca s-ar putea ca unele relatii sa nu mai fie deloc ce au fost odata. S-ar putea sa aveti o discutie in contradictoriu cu un membru al familiei. O discutie aprinsa despre dorinta acestei persoane de a fi mai libera. Si nu va va pica deloc bine cand va veti da seama ca vrea sa se elibereze de voi.



Pesti

Veti primi multe sfaturi, din toate partile, astfel ca, la un moment dat, s-ar putea sa fiti putin confuzi in ceea ce priveste adevarata fata a lucrurilor. Nu va lasati pacaliti! Este foarte posibil sa existe persoane care tocmai asta urmaresc: sa va deruteze. Mai ales, nu luati decizii in plan financiar sau oficial, sub influenta celorlalti. Urmati-va, ca de obicei, instinctul, si veti avea numai de castigat. In conflictele care s-ar putea sa apara pe parcursul zilei de astazi, fie in familie, fie in viata profesionala, voi, ar trebui sa fiti neutri. Nu este bine sa fiti prinsi in vartejul unor astfel de desfasurari, mai ales daca nu va implica direct. Modul in care va veti exprima astazi, va fi determinant pentru maniera in care vor decurge relatiile de munca pe parcursul intregii zile. Cu cat veti fi mai clari, cu atat rezultatele muncii pe care o veti depune vor fi mai satisfacatoare.