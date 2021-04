Obiceiuri zilnice care îți distrug creierul

Fiecare dintre noi are o serie de obiceiuri pe care le respectă zi de zi, însă multe dintre au un efect devastator asupra creierului. Află ce lucruri îți pot deteriora sănătatea psihică.



Sari peste micul dejun

Fie că sari peste micul dejun fiindcă nu ai timp să iei masa sau, pur și simplu, nu îți este foame de dimineață, acest obicei nu doar că te predispune la îngrășare, dar are și o altă consecință mai gravă asupra corpului - îți afectează creierul.

Dacă organismul nu dispune de suficiente substanțe nutritive și nu are ce transporta creierului, celulele de la nivelul lui ajung să se deterioreze rapid.



Mănânci prea mult

Și consumul excesiv de alimente poate afecta creierul. Când oferi corpului o cantitate prea mare de substanțe nutritive, presiunea arterială crește, ceea ce înseamnă că arterele devin rigide. Acest lucru duce, automat, la scăderea abilităților mintale.



Fumezi

Tutunul nu îți afectează doar inima și plămânii. Substanțele chimice din țigări, mai ales nicotina, deteriorează receptorii din celulele creierului, ducând la diminuarea și slăbirea lui.



Nu te odihnești cum trebuie

Dacă dormi prea puține ore pe noapte sau nu ai un somn de calitate, celulele creierului sunt afectate și multe dinte ele pot muri. De aceea, somnul este o parte importantă a stilului de viață, pentru că în orele în care dormi, creierul are puterea de a-și regenera celulele și, implicit, de a funcționa pe timpul zilei la parametri normali.