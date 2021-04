Ce spun astrele azi, 6 aprilie

Berbec

Minunata zi pentru tine la capitolul prieteni. Intalnirile si dialogurile cu acestia pot fi agreabile, chiar daca din cand in cand vor mai aparea si note discordante. Relatia cu partenerul de viata este destul de tensionata, dar bine ar fi sa lasi combativitatea deoparte si sa incerci sa-i respecti doleantele. Cadourile si recompensele pot fi frecvente. Spre finalul zilei plimba-te in aer liber sau relaxeaza-te cu o muzica buna.



Taur

Ziua iti aduce in atentie cariera si relatia cu sefii. Sunt posibile neintelegeri, reprosuri din partea celorlalti, dar sunt situatii pasagere. Totusi, fii prudent cu imaginea pe care le-o creezi altora despre tine. Beneficiezi de multa energie si chef de toate, insa fii prudent. S-ar putea sa primesti o invitatie la un eveniment monden. In a doua parte a zilei incearca sa iti rezervi momente de liniste si odihna.



Gemeni

Dorinta de rafinare sufleteasca este la cote inalte astazi pentru tine. Te poti gandi la studii filozofice sau la cursuri de limbi straine. Componenta educationala este accentuata de astre, asa incat bine ar fi sa iti revizuiesti atitudinea fata de acest capitol al vietii. In a doua parte a zilei, recomandate sunt vizionarea unei piese de teatru, ascultarea unui concert de muzica sau participarea la o discutie pe teme spirituale. Atentie la prieteni!



Rac

Aspectele banesti alcatuiesc tema principala a acestei zile pentru tine. Este vorba despre banii pe care ii datorezi altora si anume taxe, impozite, credite sau bunuri imprumutate. Altii pot afla vesti legate de mosteniri. Bine ar fi sa fii la zi cu plata tuturor datoriilor si sa iti verifici periodic documentele financiare, deoarece pozitia ta sociala si imaginea in ochii celorlalti pot avea de suferit. Spre seara lasa grijile deoparte si indreapta-ti atentia catre domeniile spirituale ale vietii.



Leu

Relatiile parteneriale sunt foarte dinamice astazi. S-ar putea ca partenerul de viata sa iti faca reprosuri, dar ai rabdare si asculta-i doleantele. Pe de alta parte, bine ar fi sa te gandesti la parteneriatele sau colaborarile in care esti implicat. Poate ca la unele dintre acestea ar trebui sa renunti sau sa verifici etapele la care s-a ajuns cu desfasurarea activitatilor. Orice situatie neplacuta ivita se poate rezolva cu succes.



Fecioara

Se pare ca astazi te gandesti doar la activitatile de la serviciu. Relatiile colegiale sunt destul de tensionate, dar poti depasi cu bine orice neplacere. Pe de alta parte, sanatatea iti poate da batai de cap. Ocupa-te doar de treburile usoare si dozeaza-ti eforturile. Evita pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Spre seara, cele mai recomandate activitati sunt cele culturale, dar si odihna.



Balanta

O zi minunata pentru tine, deoarece cheful de distractii si aventuri este la cote inalte. Relatiile cu persoana iubita pot cunoaste suisuri si coborasuri. Pe de o parte iti doresti petreceri, dar pe de alta abordezi un aer prea serios fata de cei din jur. Incearca sa echilibrezi dorintele sufletului tau cu actiunile exterioare. Functie de caz, unii ar putea avea ceva neplaceri legate de copii. In a doua parte a zilei organizeaza o petrecere pentru cei dragi.



Scorpion

Pentru tine, astrele recomanda astazi treburile casnice. Sunt momente bune de a face curatenii generale, reparatii curente sau aranjarea gradinii. Relatiile cu membrii familiei fluctueaza destul de mult, dar sunt momente pasagere. Dorul de copilarie si personajele ei te pot cuprinde pe neasteptate. Aduna-i pe cei dragi la o agapa sau plimba-te prin locurile natale. Bine ar fi sa te ocupi mai indeaproape de sufletul tau si sa eviti grijile legate de serviciu si sanatate. Odihneste-te mai mult.



Sagetator

S-ar putea ca astazi sa fii mai mult pe drumuri Chiar daca te gandesti la calatorii in tinuturi indepartate, se pare ca ai mai mult succes la cele in apropierea casei. Fii prudent in relatiile sentimentale! Evita discutiile contradictorii si tine cont si de dorintele celorlalti. O ruda apropiata iti poate da vesti alarmante. Verifica orice informatie inainte sa ii dai curs. In a doua parte a zilei, intalneste-te cu prietenii apropiati.



Capricorn

Interesanta zi pentru tine la capitolul bani. Poti primi cadouri, recompense sau vesti legate de salarizarea de la un loc de munca. Esti tentat sa mergi la cumparatauri, dar evita cheltuielile extravagante. Energia vitala este la cote scazute, asa incat dozeaza-ti eforturile. Chiar daca sufletul tau tanjeste dupa aventuri si iubire, astrele te sfatuiesc sa gasesti un echilibru intre dorintele frivole si nevoile tale reale.



Varsator

Astazi esti intr-o forma de zile mari. Ai mult chef de viata si o mare dorinta de a te ocupa de tot si toate. Cu toate ca starile tale de spirit pot fluctua destul de mult, vei reusi sa depasesti orice moment. Recomandabil este sa iti faci o reevaluare a propriei fiinte. Poate o vizita la un centru de ingrijire corporala sau parcurgerea unor cursuri de dezvoltare personala ar fi foarte bune. Spre seara stai la o sueta cu prietenii.



Pesti

In cazul tau, astrele te sfatuiesc sa stai deoparte astazi. Esti destul de obosit si nu prea ai chef de ceilalti. Sunt momente bune pentru a fi doar cu tine insuti si de a te gandi la noi directii de viata. Sanatatea este precara pe segmentele picioarelor si secundar pe inima. Nu se recomanda consultatii, analize medicale si interventii chirurgicale, decat in cazuri ce nu suporta amanare. Atentie la conflictele mocnite dintre colegii de serviciu! Te pot afecta si pe tine cand te astepti mai putin.