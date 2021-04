„Rapsodia Satului”: Două femei din nordul ţării pregătesc făclii ce vor răspândi lumina de Paşti

Pregătesc făclii ce vor răspândi lumina de Paşti. Vorbim despre meşteriţele Pelaghia Buruiană şi Raisa Coţaga din satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca, care confecţionează, cu multă atenţie şi dăruire, lumânări cu totul deosebite. Cum decurge procesul, vedeţi din reportajul realizat de Angelina Căldare şi Victor Todirel pentru emisiunea „Rapsodia Satului”, de la Moldova 1.



Ritualul de turnare a făcliei este unul specific – femeile îşi pregătesc ceara de albine neapărat naturală după care fac rugăciuni. „Lumânarea este sfântă. Trebuie să fii cu inima curată, bună la Dumnezeu. Am făcut până acum tare multe lumânări, nu am număr”, spune Raisa Coţaga, locuitoare a satului Alexandru cel Bun, raionul Soroca.



Raisa Coţaga face făclii mai bine de 15 ani de când a rămas văduvă. Femeia spune că nu oricine poate să toarne o făclie. Este un lucru migălos şi neapărat se cere multă credinţă. Femeia retrăieşte emoţii enorme de fiecare dată când are de turnat vreo făclie. Chiar şi ani de experienţă în spate, ea spune că nu reuşeşte mereu să toarne o lumânare din prima. Uneori poate să toarne aceeaşi făclie de trei sau patru ori. O ajută în această îndeletnicire vecina sa, Pelaghia Buruiană, cu care împreună au turnat sute de făclii. Lucrul în echipă este mai spornic, spun femeile.



Făcliile se toarnă atât de sănătatea celor în viaţă, cât şi pentru răposaţii care au decedat fără lumânare. „Poţi să o dai şi de sănătate, şi de sufletul morţilor. Se dă una mare şi una mică”, spune Raisa Coţaga.