Ce spun astrele azi, 4 aprilie

Berbec

In plan profesional, dar si in plan personal, pare ca nu se intampla nimic nou, ca lucrurile curg la fel ca-n fiecare zi, ca nimic nu intereseant nu are loc in viata voastra. Considerati ca rutina va macina prea mult si ca nu mai puteti suporta? Atunci faceti ceva in aceasta privinta! Implicati-va in activitati mai palpitante, incercati chiar un voluntariat, daca vi se pare potrivit. Nu-i mai criticati pe altii si nu mai incercati sa va gasiti scuze propriilor actiuni. Daca vreti ca ceva sa se schimbe in viata voastra, nu depinde decat de voi. Fara a trece la actiune, nu cred ca puteti avea prea mari pretentii! Doar nu credeti ca vi se vor servi rezolvarile pe tava, nu?



Taur

Contextul astral va avea o influenta pozitiva asupra voastra, pe parcursul zilei de astazi, mai ales in domeniul profesional. Veti gasi destul de usor acele idei care sa va scoata in evidenta si care sa va aduca recunoastere din partea sefilor. Este posibil chiar sa reusiti sa pregatiti terenul pentru o promovare sau un bonus la salar, in perioada imediat urmatoare. Daca veti sti sa profitati de fiecare situatie favorabila, fara a face greseli prea mari, atunci succesul va este garantat. Fericirea este la indemana si pentru novici si pentru cuplurile cu experianta; contextul astral este favorabil dezvoltarii, consolidarii relatiei de cuplu. Ar fi bine sa va implicati mai activ, pentru ca lucrurile sa mearga in directia dorita.



Gemeni

Este posibil ca aceasta zi sa fie una foarte importanta pentru voi. Exista un “turning point” existent pe harta voastra astrala, care poate sa va afecteze in mod esential viata, viitorul. Ca urmare, va trebui sa fiti vigilenti si sa incercati sa luati deciziile cele mai potrivite pe tot parcursul zilei, fara a va grabi, bazandu-va pe realism, obiectivitate si pe propria intuitie. Realtiile cu familia trebuie tratate cu delicatete, pentru ca exista riscul izbucnirii unor tensiuni ce pot degenera foarte usor. Ignorarea existentei unor probleme nu face decat sa inrautateasca lucrurile, asa ca ar fi bine sa va ganditi ce solutii ar fi mai potrivite pentru a le rezolva, o data pentru totdeauna.



Rac

Prima parte a zilei va fi o nebunie totala, o perioada atat de plina, incat nici nu veti avea timp sa va dati seama cand trece timpul. In plan profesional, este foarte posibil sa fiti, aproape tot timpul, vioara intai; asta inseamna mult stres si multa responsabilitate. S-ar putea sa fiti suprasolicitati, in tot acest rastimp, ceea ce v-ar putea aduce, la finele zilei, total istoviti. Exista, asadar, pericolul de a va confrunta cu probleme de sanatate, daca nu sunteti intr-o forma buna sau daca nu aveti rezistenta necesara. In aceste cazuri, luati-va, din timp, masuri de precautie. Iesirile in aer liber, in zone placute, impreuna cu oameni placuti, pot sa va fie de mare ajutor.



Leu

Buna dispozitie de care veti fi inconjurati nu va putea sa va lase indiferenti. Veti fi contaminati si va fi o mare schimbare, dar si o mare provocare pentru voi sa va lasati antrenati in unele activitati de divertisment, care sa va mai destinda oarecum. Uitati putin de limitele pe care vi le autoimpuneti si bucurati-va, cum se spune, de viata! Responsabilitati exista in fiecare zi si veti avea timp si maine sa va aplecati asupra lor. Mai manati cate ceva din ceea ce poate fi amanat. Fiti atenti caci si starea de sanatate va poate pune unele probleme, mai ales daca desfasurati o activitate sedentara; puteti avea de-a face cu dureri de picioare, din cauza unei circulatii sangvine deficitare. Ar fi bine sa iesiti la plimbare, sa faceti miscare, pentru a preveni, din timp, astfel de probleme.



Fecioara

Astazi va trebui sa fiti precauti in multe dintre intreprinderile pe care le veti initia, pentru ca nu este deloc o zi favorabila, mai ales din punct de vedere financiar. Ar fi bine ca orice decizie importanta, in aceasta privinta, sa fie amanata pentru o alta zi, de mai bun augur. Unele contacte de pe parcursul zilei s-ar putea dovedi extrem de folositare, in plan profesional; este bine sa prezervati relatiile pe care le aveti, pentru ca nu veti sti niciodata cand v-ar putea folosi, in plan personal sau in activitatea profesionala. Aveti grija inclusiv de cheltuielile personale, care tind sa scape de sub control, mai ales la finalul zilei. Viata personala nu va fi foarte linistita, avand in vedere ca unele emotii vor exacerba, dezechilibrandu-va destul de puternic din punct de vedere psihic.



Balanta

Accelerarea actiunilor de astazi, inca de la inceputul zilei, s-ar putea sa va induca o stare de agitatie, iar stresul sa creasca la cote maxime. Presiunea nu prea va face bine si, daca veti considera necesar, ar fi bine sa cereti ajutor atunci cand simtiti ca nu mai faceti fata. Daca la toate acestea se mai adauga si solicitarile familiei, daca nu va fi inteleasa situatia in care va aflati, este posibil ca ziua aceasta sa fie foarte dificila. Va depinde totusi si de modul in care veti sti sa comunicati si sa va faceti cunoascute problemele si preocuparile. Este clar ca nu veti putea sa le faceti pe toate, asa ca va fi nevoie sa alegeti. Si nu va fi usor!



Scorpion

Daca veti incepe ziua cu entuziasm si incredere in fortele proprii, nimic nu va va parea prea greu de realizat. Chiar daca lista de treburi de rezolvat pare ca nu se mai termina, o stare de spirit buna poate fi de mare ajutor; de asemenea, si o buna organizare si prioritizare a sarcinilor, trebuie neaparat luata in considerare. Nu uitati de regulile care va pot tine departe de boli si probleme de sanatate. Alimentati-va corect si la orele la care trebuie, si astfel va veti putea mentine potentialul la cote maxime pe tot parcursul zilei. Situatia financiara nu va va da batai de cap. Exista, deci, premisele pentru o zi destul de reusita pentru voi.



Sagetator

Daca stresul si agitatia de peste zi vor fi contrabalansate de o seara linistita, alaturi de cei dragi, intr-o atmosfera destinsa si placuta, atunci totul va fi in regula. Intr-un astfel de ambient, chiar veti uita de problemele care v-au dat bataie de cap. Faceti eforturi in a va asigura o astfel de seara, care sa va ajute sa va reincarcati fizic si psihic pentru o noua zi de munca. Astrele anunta pentru ziua de astazi, inca de dimineata, un climat agitat, cu numeroase solicitari, timp in care veti fi chemati sa rezolvati numeroase sarcini, atat in plan profesional, cat si in plan personal. Va trebui sa demonstrati multa tarie de caracter si capacitate de organizare, pentru a avea o prestatie eficienta.



Capricorn

Este posibil ca astazi sa aveti parte de experiente spectaculoase. O intalnire cu un vechi prieten v-ar putea purta inapoi in timp, in vremuri dragi voua. Reinnoirea unor amintiri de demult s-ar putea sa va creeze o stare emotionala destul de accentuata, de aceea este posibil sa fiti ceva mai vulnerabili din acest punct de vedere. Aveti grija la cei ce ar putea sa profite de aceasta stare a voastra. Nu le dati ocazia sa actioneze! Nici in plan profesional, rezultatele nu vor fi cele scontate, avand in vedere ca veti fi distrasi de la activitatea voastra obisnuita; ca atare, nu are nici un rost sa va stabiliti cine stie ce obiective inalte pentru ziua de astazi.



Varsator

Poate ca o atitudine mult prea serioasa, afisarea unei posturi misterioase sau prea rigide ii alunga pe multi din preajma voastra astazi. Nu veti avea prea multa lume alaturi pe parcursul zilei, iar acest lucru poate sa aiba impact negativ asupra voastra, mai ales daca sunteti firi mai impresionabile. Din pacate, nu sunteti genul de persoana care sa se simta bine in singuratate. Aveti grija cum va comportati cu cei din jur, astfel incat sa vi-i apropiati; si la locul de munca, chiar daca starea voastra de spirit nu este extraordonara, faceti tot posibilul sa afisati macar o parte din obisnuita voastra vivacitate, pentru ca lucrurile sa mearga cat de cat normal.



Pesti

Va fi o zi exact asa cum va place voua, echilibrata. Faptul ca familia va este alaturi, va va ajuta sa gasiti resursele necesare rezolvarii probelemlor de peste zi. Coechipierii vostri din plan profesional vor face eforturi sa va ajute, iar adversarii nu vor gasi forta de a actiona. Contextul astral este unul de sustinere, asa incat este bine sa profitati din plin de oportunitatile pe care aceasta zi vi le poate asigura. Sunteti singurele persoane care ati putea altera acest echilibru, cu un comportament mult prea criticist sau dominator. Starea de sanatate este, in general, multumitoare; daca simtiti ca ar trebui sa imbunatatiti ceva in stilul de viata, pentru a fi si mai bine, nu ezitati sa luati masuri in acest sens.