În capitală a fost deschis un centru de vaccinare împotriva COVID-19

În capitală a fost deschis astăzi primul centru de vaccinare anti-COVID-19, dezvoltat în afara instituțiilor medicale. Acesta este amplasat pe teritoriul Academiei de Studii Economice și a fost dotat cu suportul autorităților locale și centrale, comunică MOLDPRES.



La evenimentul de deschidere a centrului, care are o capacitate de vaccinare de peste 200 persoane în zi, au fost prezenți edilul capitalei, Ion Ceban, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ai OMS.



„Am decis ca la nivel municipal să fie creat un centru în afara instituțiilor medicale, unde deja sunt deschise centre de vaccinare. Astfel, va fi facilitat accesul persoanelor, inclusiv a celor cu dizabilități, la procesul de vaccinare. Centre similare vor fi deschise la necesitate”, a spus Ceban.



El a precizat că locația a fost oferită gratuit de ASEM și a fost dotată cu cele necesare cu suportul autorităților, fiind amenajat corespunzător și teritoriul adiacent.



Reprezentanții MSMPS au menționat că centrul corespunde tuturor rigorilor și va prelua persoane pentru vaccinare conform protocoalelor indicate în planul de imunizare.



Centrul este amplasat pe două etaje și este dotat cu șase cabinete de vaccinare unde au acces inclusiv persoanele cu dizabilități. De asemenea, are o cameră de așteptare unde persoanele vaccinate trebuie să stea minimum 15 minute și o cameră de terapie intensivă disponibilă în caz de reacții adverse.



Ieri, MSMPS a anunțat că țara noastră a trecut la etapa a doua de vaccinare. Astfel, urmează să fie imunizați adulții cu vârsta de peste 60 ani, persoanele cu comorbidități și persoanele cu comorbidități pentru care infecția COVID-19 prezintă un risc sporit a formelor grave și decesului de vârsta 18-60 ani. Concomitent, continuă vaccinarea lucrătorilor medicali din instituțiile medico-sanitare, inclusiv a personalului/beneficiarilor din cadrul azilurilor și centrelor de plasament temporar sau de lungă durată.



Până la finele lunii martie, în R. Moldova au fost vaccinate împotriva COVID 38643 de persoane.