Adevărul nu poate fi ascuns! Iată ce vrea, de fapt, actuala majoritate parlamentară

Experții în drept și sănătate consideră că prin instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile, actuala majoritate parlamentară încearcă șă-și apere interesele politice și nicidecum să reducă infectarea cu virusul SARS-CoV-2. Mai mult, legalitatea deciziei ar putea fi atacată la Curtea Constituțională, în situația în care ar fi fost încălcate mai multe norme de procedură.

Prin proiectul prin care se propune instituirea stării de urgență, Partidul Socialiștilor încearcă să tragă de timp și folosește în acest scop, fără menajamente, o chestiune socială, consideră comentatorul politic, Vlad Țurcanu. În opinia analistului, socialiștii invocă pandemia pentru a stăvili declanșarea alegerilor anticipate.

„PSRM prevestește o decizie a Curții Constituționale care să-i fie nefavorabilă și își ia măsuri de precauție. E limpede că pe durata acestei stări de urgență, pe care ar urma să o instituie Parlamentul, Guvernul interimar condus de Aureliu Ciocoi nu va putea să facă față pandemiei, pentru că nu este suficient să institui carantina, ci este nevoie să deblochezi și asistența financiară pentru a acoperi consecințele pandemiei. Rămâne de văzut în ce măsura vor reuși socialiștii să blocheze artificial procesele politice. Cel mai probabil această inițiativă va fi contestată din nou la Curtea Constituțională de către PAS sau de către președinte”.

Recomandarea de a fi instituită starea de urgență a parvenit de la Guvern, care și-a motivat inițiativa cu situația pandemică gravă. Expertul în drept constituțional, Alexandru Arsene spune că decizia ar fi una ilegală, în situația în care un guvern interimar nu are drept de inițiativă legislativă.

„Guvernul interimar actual nu are dreptul nici de inițiativă legislativă, nici de alte activități. Doar administrează problemele din interiorul statului. De o astfel de inițiativă dispune președintele Maia Sandu. În această hotărâre a Parlamentului privind o eventuală stare de urgență, trebuie să fie indicate prevederile, perioada și acțiunile. Această hotărâre poate fi supusă controlului constituționalității. Dacă nu vor fi indicate argumentele acestei hotărâri, dar va apărea în prim-plan interesul politic, care se vede de la poștă, atunci CC o va declara neconstituțională. Se caută nu soluții, dar mijloace de a rămâne la putere și de a da totul de râpă. Președintele Republicii Moldova, după ședința CSS este obligată să purceadă ea, și nu Guvernul interimar, dar să vină în Parlament, în conformitate cu Constituția, cu mesaje cu privire la principalele probleme ale națiunii. Trebuie să se meargă până la stația terminus. Iar stația terminus este Parlamentul, căruia președintele îi adresează mesaje și pune în funcție Parlamentul și Guvernul să înlăture acele piedici care nu au dus la rezultate scontate, dar și introducerea altor măsuri”.

Pe de altă parte, expertul internațional în sănătate publică, Ala Tocarciuc, consideră că înainte de toate ar trebui să înțelegem ce scopuri sunt urmărite prin instituirea stării de urgență.

„Dacă scopul aplicării acestei stări de urgență este frânarea pandemiei, atunci desigur se cer niște restricții mai severe, inclusiv cu închiderea a tot ceea ce e neesențial. Dacă scopul e altul: unul politic sau de adoptarea unor legi, atunci e clar că vor fi măsuri politice sau economice. Dar dacă se dorește stoparea pandemiei, atunci ar trebui, cel puțin pentru două săptămâni să se închidă ceea ce este neesențial și să se rupă lanțurile de transmitere, să fie frânat acest val și să putem sărbători Paștele până la urmă”

Ieri, ministrul interimar al Justiției, Fadei Nagacevschi care a propus Guvernului să ceară Parlamentului instituirea stării de urgență, a spus că această nu înseamnă închiderea economiei, ci doar mai multe prerogative pentru Guvernul în demisie.

Amintim că în Republica Moldova a mai fost instituită Stare de Urgență în primăvara anului trecut, la fel pe o perioadă de 60 de zile, între 17 martie și 15 mai 2020, iar proiectul de decizie a fost unul aproape identic celui propus spre aprobare la ședința de astăzi a Parlamentului.