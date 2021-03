Canalul Suez a fost deblocat. Nava Ever Given a fost repusă în circulaţie după o săptămână

Canalul Suez a fost deblocat, luni după-amiază, nava portcontainer Ever Given, care eşuase, fiind repusă în circulaţie, anunţă autorităţile maritime egiptene.



Nava Ever Given, care eşuase pe Canalul Suez în urmă cu o săptămână, este din nou în circulaţie, anunţă Autoritatea maritimă din Egipt, citată de agenţiile de presă Bloomberg şi Reuters.



Traficul pe Canalul Suez, care face legătura între Marea Roşie şi Marea Mediterană, va intra treptat în normalitate. Aproximativ 450 de nave erau blocate din cauza incidentului maritim.



Gabarit de peste 200.000 de tone



Nava Ever Given, care are lungimea de aproximativ 400 de metri, lăţimea de 59 de metri şi gabaritul de peste 200.000 de tone, eşuase marţea trecută, blocându-se transversal pe Canalul Suez, în Egipt.



Nava portcontainer, înregistrată în Panama şi utilizată de compania taiwaneză Evergreen Marine, se deplasa din China spre portul olandez Rotterdam, potrivit Mediafax.



Canalul Suez face legătura între Marea Roşie şi Marea Mediterană, oferind cea mai scurtă rută maritimă între Asia şi Europa. Aproximativ 12% dintre schimburile comerciale globale tranzitează Canalul Suez.



Autorităţile egiptene au mobilizat nave şi excavatoare şi au reuşit repunerea în circulaţie a navei, care ar fi eşuat din cauza rafalelor puternice de vânt.